Gevangenispersoneel ondergedoken 'omdat Taghi wilde weten waar ze wonen'

De Extra Beveiligde Inrichting Vught (archieffoto). vergroot

Vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn in oktober ondergedoken uit vrees voor een gewelddadige actie. Dit gebeurde een dag nadat het OM op 8 oktober bekendmaakte dat Ridouan Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid, is te lezen in NRC.

ANP Geschreven door

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.