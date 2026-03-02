De Maasbrug bij Gennep is de komende dagen afgesloten voor reparatie

De Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt is van maandagochtend tot en met vrijdagavond afgesloten omdat Rijkswaterstaat de brug gaat repareren. Auto’s, landbouwverkeer en het openbaar vervoer moeten omrijden. Alleen fietsers en hulpdiensten kunnen de brug over.

De brug is van maandagochtend 07.00 uur tot vrijdag 6 maart 17.00 uur dicht. Zaterdag 21 maart is een reservedag voor extra werkzaamheden. Als deze dag niet nodig is, blijft de brug open. Rijkswaterstaat gaat de schade herstellen die is ontstaan nadat een graafmachine in maart vorig jaar tegen de brug is gebotst.

In oktober 2025 is een hulpconstructie geplaatst om de brug door het stormseizoen te helpen, maar nu is het tijd voor de volledige reparatie, zodat de brug weer helemaal veilig is.

Tijdens de afsluiting wordt verkeer zo omgeleid:

Auto’s en personenvervoer rijden om via het zuiden en steken de Maas over via de A77. De reistijd wordt 10 minuten langer.

Landbouwverkeer rijdt om via de pont bij Afferden. De reistijd wordt 1 uur langer.

De bus vanuit Gennep rijdt via de A77 naar het Maasziekenhuis in Beugen.

Tussen Oeffelt en het Maasziekenhuis rijdt overdag een vervangende bus.

Rijkswaterstaat plaatst tijdens de reparatie een doorrijdconstructie voor fietsers: een soort dak dat beschermt tegen vallende materialen. Daardoor wordt het fietspad acht centimeter smaller. Er komen extra lichtpunten, zodat iedereen veilig kan blijven fietsen. Het kan zijn dat fietsers soms maximaal tien minuten moeten wachten tijdens het hijsen van materialen.

Na de afsluiting is van 6 maart tot en met 17 mei één rijbaan open. Tijdelijke verkeerslichten regelen het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. In april en mei volgt nog een volledige afsluiting van vijf dagen.