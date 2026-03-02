Carnavalsvierder mishandeld in Vught: drie mannen opgepakt

De politie heeft vorige week drie mannen aangehouden voor een mishandeling tijdens carnaval in Vught. Het gaat om twee mannen van 58 jaar uit Vught en één man van 59 jaar uit Sint-Michielsgestel.

Op carnavalszondag werd een carnavalsvierder uit Vught zwaar mishandeld. De mishandeling gebeurde midden in het centrum van het dorp. De man was met bekenden gaan eten in een restaurant van een vriend in Vught, waarna het uit de hand liep.

Volgens een woordvoerder van het slachtoffer zou de vrouw van het slachtoffer uitgescholden zijn, waar haar partner iets van zei. "Hij kreeg een megaklap op zijn gezicht", vertelde de woordvoerder eerder tegen Omroep Brabant. "Daarna kreeg hij van een tweede man nog klappen op zijn hoofd en werd hij in zijn maag en zij geschopt."

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep een zware hersenschudding op en brak een oogkas op twee plekken.

De politie hield de drie verdachten begin vorige week aan, zo werd dit weekend duidelijk. Ze zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten. De politie heeft de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie.