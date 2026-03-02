Fietsers opgelet, hier mag je niet meer langs: 'Grote zorgen om veiligheid'
Vanaf deze maand mogen fietsers niet meer over het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Dat hangt samen met de start van de bouw van een nieuwe woontoren. Op het plein is minder ruimte beschikbaar, waardoor fietsers worden omgeleid via de Telegraafstraat. Over die route uitte Rob van Mierlo van Fietsforum Tilburg eind vorig jaar al zijn zorgen: "We hebben onze grote vraagtekens bij de verkeersveiligheid."
Op dit moment rijden er nog zo’n 5.000 fietsers per dag over het plein, dwars door het winkelend publiek, omdat er geen duidelijke scheiding is tussen voet- en fietspad. “Dat gaat over het algemeen goed, omdat mensen eraan gewend zijn", gaf Rob eind 2025 aan. "Maar het geeft mensen wel een onveilig gevoel."
Hij begrijpt wel de keuze van de gemeente. "Ik snap de keuze om fietsers te weren van het Pieter Vreedeplein best wel. Maar we moeten kijken of de alternatieven wel verkeersveiliger zijn. Ze liggen in ieder geval niet voor het oprapen."
Twee obstakels
De omleiding waar nu voor gekozen is, loopt via de Telegraafstraat. Precies de straat waar Rob zijn zorgen over uitte. "Daar zijn twee grote obstakels. De eerste is de uitgang van de parkeergarage, dat maakt het onoverzichtelijk. Het andere probleem is het laden en lossen bij een aantal winkels. Dat gaat met hele grote vrachtwagens, die moeten steken voordat ze weer weg kunnen rijden. Dat is op een druk fietspad best lastig."
De gemeente neemt direct een aantal maatregelen om de situatie veiliger te maken. Zo verdwijnt de rotonde, wordt de straat vanaf de ingang van de parkeergarage met paaltjes afgezet en wordt het voortaan een eenrichtingsstraat vanuit de Willem II-straat.
In een raadsbrief laat de burgemeester weten dat dit niet de definitieve route is. Later dit jaar gaat de gemeente hierover in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen.
Toch op het plein
Hoe het in de praktijk zal uitpakken, moet nog blijken. Rob houdt de situatie nauwlettend in de gaten: "We maken melding als het niet goed gaat. Als het vaker misgaat en de incidenten erger worden, wordt de druk op de gemeente om er iets aan te doen ook groter.”
Ook de situatie op het plein wordt opnieuw bekeken. "Het eerste waar we naar kijken, is of er toch plek is voor fietsers op het Pieter Vreedeplein. Dat vermindert de druk op de verkeersonveilige Telegraafstraat."
De maatregelen worden in maart uitgevoerd, tegelijk met de start van de bouw van de nieuwe woontoren. Een exacte datum kan een woordvoerder van de gemeente nog niet geven. De zorgen van Fietsforum Tilburg worden serieus genomen. "We hebben regelmatig overleg en nemen hun ervaringen en bedenkingen mee."