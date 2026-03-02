Fietsers opgelet, hier mag je niet meer langs: 'Grote zorgen om veiligheid'

Vanaf deze maand mogen fietsers niet meer over het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Dat hangt samen met de start van de bouw van een nieuwe woontoren. Op het plein is minder ruimte beschikbaar, waardoor fietsers worden omgeleid via de Telegraafstraat. Over die route uitte Rob van Mierlo van Fietsforum Tilburg eind vorig jaar al zijn zorgen: "We hebben onze grote vraagtekens bij de verkeersveiligheid."

Op dit moment rijden er nog zo’n 5.000 fietsers per dag over het plein, dwars door het winkelend publiek, omdat er geen duidelijke scheiding is tussen voet- en fietspad. “Dat gaat over het algemeen goed, omdat mensen eraan gewend zijn", gaf Rob eind 2025 aan. "Maar het geeft mensen wel een onveilig gevoel."

Hij begrijpt wel de keuze van de gemeente. "Ik snap de keuze om fietsers te weren van het Pieter Vreedeplein best wel. Maar we moeten kijken of de alternatieven wel verkeersveiliger zijn. Ze liggen in ieder geval niet voor het oprapen."

Twee obstakels

De omleiding waar nu voor gekozen is, loopt via de Telegraafstraat. Precies de straat waar Rob zijn zorgen over uitte. "Daar zijn twee grote obstakels. De eerste is de uitgang van de parkeergarage, dat maakt het onoverzichtelijk. Het andere probleem is het laden en lossen bij een aantal winkels. Dat gaat met hele grote vrachtwagens, die moeten steken voordat ze weer weg kunnen rijden. Dat is op een druk fietspad best lastig."