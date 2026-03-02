Slimme camera’s voorspellen aandoeningen bij hartpatiënten

Slimme camera’s die je hartslag of ademhaling controleren. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ontwikkelen ze een techniek om patiënten beter in de gaten te houden na een openhartoperatie. Ook kan kunstmatige intelligentie (AI) voorspellen of iemand hartproblemen krijgt. "Baanbrekend", zeggen de onderzoekers.

Drie kleine cameraatjes staan op een bed gericht. Met speciale software wordt de patiënt in de gaten gehouden. Door zeer kleine veranderingen in de kleur van je huid kan bijvoorbeeld je bloeddruk worden gemeten met behulp van AI. Een algoritme kan risico’s voorspellen en herkent zelfs patronen van aandoeningen. Het gaat in dit onderzoek om patiënten die herstellen van een openhartoperatie. "We snappen zo beter hoe het met hen gaat. Je kunt patiënten misschien eerder naar huis sturen of juist meer zorg bieden als het slecht gaat", vertelt hoogleraar cardiologie Lukas Dekker, die het onderzoek leidt.

Het klaarzetten van de camera (foto: Catharina Ziekenhuis).

Vrijheid

Patiënten kunnen zich vrijer bewegen. Lukas: "Je hebt geen draadjes of pleisters meer nodig. Ook kost het heel weinig: het zijn simpele camera’s."

Voor verpleegkundigen is het in de toekomst waarschijnlijk minder werk: je hoeft niet steeds allerlei metingen te doen of te controleren. "Je houdt dan echt tijd over om vaker naast de patiënt te gaan zitten en te vragen hoe het gaat", droomt verpleegkundige Claudia Basten hardop. "Dat zou veel meer tijd mogen krijgen." Of ze niet vreest voor haar baan? "Nee hoor, de zorg die wij kunnen leveren, kan de computer niet overnemen." De onderzoekers benadrukken dat het absoluut geen bezuiniging moet zijn, maar een verbetering van de kwaliteit van zorg.

De camera's hebben een luikje dat je dicht kunt trekken (foto: Catharina Ziekenhuis).