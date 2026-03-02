Opnieuw ernstig bedreigde mhorgazelle geboren in dierentuin: 'Belangrijk'
Opnieuw is het feest in ZooParc Overloon. In de dierentuin is afgelopen week namelijk een mhorgazelle geboren. Omdat de diersoort ernstig wordt bedreigd is het geboren kalf 'een belangrijke aanwinst' voor de dierentuin.
Het jong maakt het volgens ZooParc goed en ontwikkelt zich zoals verwacht. Het is bovendien niet het eerste jong van de moeder. Volgens hoofd dierenverzorging Koen Peters draagt die ervaring bij aan een stabiele eerste periode van het kalf.
Wie het kersverse kalfje wil zien, moet geluk hebben. Jonge mhorrgazellen rusten in de eerste dagen na hun geboorte veel en verschuilen zich vaak op beschutte plekken. "Bezoekers zullen haar de komende tijd waarschijnlijk af en toe zien, maar het is normaal dat een kalf zich in het begin regelmatig terugtrekt."
Ernstig bedreigd
De geboorte van het kalfje is niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk. De mhorrgazelle is namelijk een ernstig bedreigde diersoort, waarvan in het wild naar schatting nog slechts zo'n 250 dieren leven.
Mede daardoor valt de mhorrgazelle onder het Europese managementprogramma (EEP). Dit is een samenwerkingsverband tussen dierentuinen om een gezonde reservepopulatie van dieren in stand te houden.
In ZooParc in Overloon leeft momenteel één mhorrgazelle mannetje, vier vrouwtjes en twee jongen die in mei vorig jaar zijn geboren.
Oorsprong
De mhorrgazelle komt oorspronkelijk uit Noordwest-Afrika. In de jaren 70 verdween de soort bijna volledig uit het wild door de jacht. Dankzij een reddingsactie van een Spaanse onderzoeker en internationale samenwerking leven er inmiddels weer enkele honderden mhorrgazellen.