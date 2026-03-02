Opnieuw ernstig bedreigde mhorgazelle geboren in dierentuin: 'Belangrijk'

Opnieuw is het feest in ZooParc Overloon. In de dierentuin is afgelopen week namelijk een mhorgazelle geboren. Omdat de diersoort ernstig wordt bedreigd is het geboren kalf 'een belangrijke aanwinst' voor de dierentuin.

Het jong maakt het volgens ZooParc goed en ontwikkelt zich zoals verwacht. Het is bovendien niet het eerste jong van de moeder. Volgens hoofd dierenverzorging Koen Peters draagt die ervaring bij aan een stabiele eerste periode van het kalf. Wie het kersverse kalfje wil zien, moet geluk hebben. Jonge mhorrgazellen rusten in de eerste dagen na hun geboorte veel en verschuilen zich vaak op beschutte plekken. "Bezoekers zullen haar de komende tijd waarschijnlijk af en toe zien, maar het is normaal dat een kalf zich in het begin regelmatig terugtrekt."

