Zieke pups en YouTuber Gio moest schuilen in Dubai: dit mag je niet missen

Van YouTuber Gio Latooy die met zijn gezin moest schuilen Dubai na raketaanvallen en een dierenarts uit Sint-Oedenrode blijft opduiken in zaken rond vermeende malafide puppyhandel. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag niet mag missen.

Een dierenarts uit Sint-Oedenrode blijft opduiken in zaken rond vermeende malafide puppyhandel. Tientallen zieke pups werden als kerngezond verkocht, terwijl de dierenarts telkens de gezondheidsverklaring had afgegeven. Een maltipoo bleek een erfelijke hartaandoening te hebben die normaal gesproken vroeg opvalt, maar die tijdens de controle door deze dierenarts niet werd opgemerkt. Lees het hele verhaal hier.

Marcin P. (41) wordt verdacht van het aanrijden van twee motoragenten tijdens een achtervolging bij Eindhoven, maar ontkent betrokken te zijn geweest.

De Poolse man zonder vaste woonplaats zit vast voor dubbele poging tot doodslag na een incident waarbij een gestolen Ford Fiesta twee agenten zwaargewond maakte. Hier lees hier het verhaal.

Zonder dierenartsen zou malafide puppyhandel in Brabant niet kunnen bestaan. Eén derde van alle advertenties op het platforms Puppyplaats komt uit onze provincie, waar handelaren dagelijks tientallen nieuwe pups aanbieden. Dierenartsen zoals Jantina B. uit Esbeek blijven actief ondanks waarschuwingen van het veterinair tuchtcollege. Het gebrek aan structureel toezicht op het afgeven van paspoorten en gezondheidsverklaringen maakt fraude mogelijk. Check het hier.

YouTuber Gio Latooy moest met zijn gezin schuilen in de parkeergarage van zijn hotel in Dubai na raketaanvallen. Makelaar Joy van den Hurk uit Oss ervaart de situatie heel anders. Gio beschrijft de spanning als 'lijp en bizar' en hoorde raketten overvliegen, maar Joy ziet het dagelijkse leven gewoon doorgaan. Het luchtverdedigingssysteem onderschepte alle aanvallen vanuit Iran, waardoor de inwoners vooral de onderscheppingen hoorden. Lees hier het verhaal.

PSV moet mogelijk zonder verdediger Armando Obispo aantreden in de halve finale van de KNVB Beker tegen NEC. Obispo werd ziek tijdens de wedstrijd in Almelo en ook Guus Til is er nog niet bij. Coach Peter Bosz verwacht een intensieve wedstrijd in Nijmegen en heeft respect voor de dynamische speelstijl van NEC-trainer Dick Schreuder. PSV heeft als doel uitgesproken alle Nederlandse prijzen te willen winnen dit seizoen. Hier lees je het verhaal.