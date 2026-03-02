Scooterrijder neergestoken in Made, dader spoorloos

Er is maandagavond iemand neergestoken in de Van Gilslaan in Made. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De dader is spoorloos.

De politie doet onderzoek in de omgeving. Bij een bushalte aan de Van Gilslaan lag heel veel bloed. Ook is de scooter van het slachtoffer onderzocht.

De politie heeft nog niet met het slachtoffer kunnen spreken over wat er precies is gebeurd.