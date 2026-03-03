Slachtoffer steekpartij Made is jongen (17), werd meerdere keren gestoken

Het slachtoffer dat maandagavond werd gestoken in de Van Gilslaan in Made is een 17-jarige jongen uit Geertruidenberg. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. Hij liep meerdere steekwonden op.

Het slachtoffer reed rond negen uur 's avonds op zijn scooter door Made, toen hij bij de BMX-baan ruzie aan de Schietberglaan kreeg. Daarbij werd hij gestoken. Het lukte hem weg te rijden en hulp in te schakelen.

De politie startte direct een onderzoek, maar er is dinsdagochtend nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. Datzelfde geldt voor mensen die beelden hebben van de omgeving waarop iets opvallends te zien is rond het tijdstip waarop de steekpartij plaatsvond.