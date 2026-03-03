Megabeeld Michael Jackson heeft na 7 jaar geen plek: zo ligt hij er nu bij

Na zeven jaar is nog altijd geen nieuwe plek gevonden voor het wereldberoemde Michael Jackson-standbeeld van de McDonald’s in Best. Het 10 meter hoge beeld werd in 2019 in het diepste geheim weggehaald nadat de zanger in opspraak raakte. Het ligt al jaren in een loods in Nuenen. De eigenaar doet opnieuw een oproep bij Omroep Brabant voor een einde aan deze Thriller: "Iedereen mag zich melden."

"Rustig en vredig ligt hij opgeslagen", vertelt Peter van Gelder, gepensioneerd eigenaar van de McDonald's in Best. "Dertig tot veertig pogingen zijn er geweest om een plek te vinden." Toch is er nog altijd geen succes. Wok

Deze week meldde een Chinees wok-restaurant uit Zuid-Holland zich bij Omroep Brabant. Zij willen het beeld hebben voor op de parkeerplaats. Peter is geïnteresseerd maar zegt ook: "Eerst de vergunning." Juist daar loopt het altijd stuk. "Hij is tien meter hoog, hè? Vaak willen mensen het beeld voor hun eigen promotie. Dan vraag je naar een vergunning en hoor je nooit meer wat. Veel gemeenten geven die niet af, het is een omstreden figuur."

Het beeld ligt normaal helemaal onder zeil (foto: Peter van Gelder).

Almere

In Almere waren volgens Peter zeer serieuze plannen om het beeld op het Michael Jacksonplein te zetten. Ook hier zorgde de slechte reputatie er uiteindelijk voor dat het beeld niet geplaatst werd. Ook een dorpje in Drenthe had serieuze interesse. "Takkeneind rijden", verzucht Peter. Het beeld zou ergens bij een discotheek komen, maar die lag enorm afgelegen. Daarom viel het af. Ook een Belg wilde het in zijn kasteeltuin zetten, maar die is maar een keer per jaar open. "Het beeld moet voor iedereen te bezoeken zijn", zo is Peters grote wens.

Ruim twintig jaar keek Michael Jackson uit over de parkeerplaats

Paleis

Zelfs Johan Vlemmix wilde het beeld bij zijn 'Paleis Soestdijk II' in Eindhoven neerzetten, wat hij inmiddels verkocht heeft. Ook wilde hij het bij zijn sterrenwacht in Hoeven zetten, maar het mislukte en het beeld ligt nog veilig in de loods van Peter. Het beeld ligt dus al jaren in Nuenen. "Ik denk er niet meer elke dag aan. Hij ligt daar goed. Ik heb er geen onderhoud aan. De buitenkant van het beeld is van kunststof, de binnenkant van ijzer en dat is vlak voor het weghalen nog vernieuwd." Of hij nog hoop heeft? "Misschien ligt hij over een paar jaar op de schroothoop", grinnikt Peter, als een boer met kiespijn. "Nee, ik denk het niet", zo voegt hij snel toe. Peter doet een oproep: "Iedereen mag zich melden! Ik hoef er geen geld aan te verdienen." Hij zou een stichting of museum het mooist vinden voor The King of Pop. "Ik wil heel graag een oplossing en dat iedereen hem kan zien."

Beeld weg bij McDonalds

De franchisenemer van de McDonald's in Best liet het beeld in 1996 bij zijn restaurant plaatsen. Het beeld werd in april 2019 in alle vroegte stiekem weggehaald omdat de ‘King of Pop’ in opspraak raakte door de documentaire 'Leaving Neverland'. Daarom paste het volgens de keten niet meer bij een familierestaurant. Peter zag het met tegenzin aan.