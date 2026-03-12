Xtc-pillen en condooms in de raadszaal, Nicky weet hoe hij de aandacht pakt

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. In deze bijdrage van onze serie: kandidaat-raadslid voor GroenLinks-PvdA in Tilburg, Nicky van Wanrooij (29).

Zittend voor een grote, paarse telefooncel, met z’n kenmerkende, brede glimlach op z’n gezicht geeft Nicky toe zich best te kunnen vinden in de term paradijsvogel. "Ik ben iemand die net een beetje buiten de lijntjes kleurt. Dat heb je ook wel nodig in de politiek."

"Dat soort dingen zijn soms taboe en ik vind het juist goed om het daarover te hebben."

Met zijn ludieke acties haalt hij regelmatig de krantenkoppen. Tijdens een van de twaalf uur durende vergaderingen haalde Nicky een doosje met (nep)xtc-pillen uit zijn zak. "Volgens mij zie ik al meerdere mensen zitten die op dit moment eigenlijk wel wat drugs kunnen gebruiken" zei hij met een knipoog.

Op die manier vestigde hij de aandacht op zijn motie om als gemeente een testmachine voor drugs aan te schaffen. Zijn actie kon op veel aandacht rekenen, de motie werd aangenomen, maar hij kreeg zeker niet alleen maar positieve reacties. Vooral het CDA uitte zich fel tegen het initiatief. "Dat soort dingen zijn soms taboe, en ik vind het juist goed om erover te praten", blikt hij terug op zijn actie. "Bijna de helft van de jongeren die naar een dancefestival gaat, heeft wel eens een pilletje genomen. Het is niet slim om dat onderwerp niet te bespreken." Bespreken betekent volgens Nicky iets anders dan aansporen. "Het is nog steeds beter om geen drugs te gebruiken, maar als je het dan doet, is het belangrijk dat je het veilig doet." Ook bracht hij een motie over veilige seks onder de aandacht door condooms met zijn eigen hoofd op de verpakking uit te delen, en stond er ineens een paarse telefooncel in de Tilburgse binnenstad om aandacht te vragen voor mentale gezondheidsproblemen.

“Ik vind het gewoon waardeloos, daar kan ik duidelijk over zijn.”

Al snapt Nicky ook wel dat dat niet bij elk onderwerp werkt. "Sommige dingen zijn heel serieus, en daar moet je dan geen ludieke actie bij bedenken. Ik heb me ook ingezet om het aantal zelfdodingen te verminderen, en daar ga ik dan niet zoiets bij bedenken. Dat lijkt me logisch." In de politiek voelt het raadslid zich als een vis in het water. Toch moest hij onlangs een fikse teleurstelling verwerken. Waar hij in 2022 nog op plek acht van de kieslijst stond, is hij voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen gezakt naar plek 21. Een bijna onverkiesbare plaats, tenzij hij veel voorkeursstemmen krijgt. "Ze vonden dat ik een goed raadslid ben geweest en aan de inhoud lag het niet. Toen ik erop doorvroeg, kreeg ik niet echt een antwoord." Nicky baalt van de keuze van zijn partij. "Het is niet mijn eigen keuze geweest. Ik vind het gewoon waardeloos, daar kan ik duidelijk over zijn."