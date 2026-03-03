Twee invallen bij horecagelegenheden in de Kruisstraat in Eindhoven

De politie heeft dinsdagochtend invallen gedaan bij twee horecaondernemingen aan de Kruisstaat in Eindhoven. Het gaat om een witwasonderzoek. Er is beslag gelegd op de inboedel van beide zaken, maar niemand werd aangehouden.

De districtsrecherche in Eindhoven draait 'al langere tijd' een witwasonderzoek naar beide ondernemingen, meldt de politie in een verklaring. Naast de inboedel werd er ook beslag gelegd op de administratie van beide zaken.

Het onderzoek is bovendien nog niet afgelopen, meldt de politie.

Kruisstraat een probleemgebied

De Kruistraat is al langere tijd een doorn in het oog van de politie. Het gebied rond de Kruisstraat en Woenselse Markt kampt met veel criminaliteit en overlast.

De gemeente, politie, justitie en de belastingdienst werken samen om die problemen aan te pakken en juist de goede kanten van het gebied uit te vergroten.

“Niet alleen dit jaar maar de komende jaren. Dat doen we onder andere door criminele netwerken op te sporen en te bestrijden. Zo willen we de aantrekkingskracht doorbreken die dit gebied ongewenst ook heeft op criminelen”, besluit de politie.