Illegale sigaretten en vapes in beslag genomen bij inval in nachtwinkel

Vandaag om 15:15
De inval vond plaats in nachtwinkel LekkerEnzo aan de Oranjestraat in Uden (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Bij de inval in nachtwinkel LekkerEnzo in Uden zijn vrijdagavond illegale sigaretten, waterpijptabak zonder accijnszegels en niet toegestane vapes en snus, nicotinezakjes, in beslag genomen. Dat laat de gemeente Maashorst dinsdagmiddag weten. De inval werd gedaan na meerdere meldingen over illegale verkoop.

Ook werd een grote hoeveelheid sterke drank gevonden met een alcoholpercentage van boven de 14,9 procent. Daarvoor heeft de winkel geen vergunning. 

Bij de inval is niemand aangehouden. Onder meer een speurhond kwam in de winkel in actie om de illegale tabakswaren op te sporen.

Interventieteam Maas & Leijgraaf 
De controle vond plaats onder leiding van het Interventieteam Maas & Leijgraaf. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Maashorst en Land van Cuijk. Zij voeren vaker dit soort handhavingsacties uit. De politie was op de hoogte van de actie, maar was tijdens 
de controle niet aanwezig. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de niet toegestane vapes en snus in beslag genomen. Welke aanvullende maatregelen vanuit de gemeente volgen, moet nog verder worden bepaald. 

Na de zoekactie in de nachtwinkel in Uden kwamen de instanties naar buiten met een big shopper (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
