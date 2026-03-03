Illegale sigaretten en vapes in beslag genomen bij inval in nachtwinkel

Bij de inval in nachtwinkel LekkerEnzo in Uden zijn vrijdagavond illegale sigaretten, waterpijptabak zonder accijnszegels en niet toegestane vapes en snus, nicotinezakjes, in beslag genomen. Dat laat de gemeente Maashorst dinsdagmiddag weten. De inval werd gedaan na meerdere meldingen over illegale verkoop.

Ook werd een grote hoeveelheid sterke drank gevonden met een alcoholpercentage van boven de 14,9 procent. Daarvoor heeft de winkel geen vergunning.

Bij de inval is niemand aangehouden. Onder meer een speurhond kwam in de winkel in actie om de illegale tabakswaren op te sporen.

Interventieteam Maas & Leijgraaf

De controle vond plaats onder leiding van het Interventieteam Maas & Leijgraaf. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Maashorst en Land van Cuijk. Zij voeren vaker dit soort handhavingsacties uit. De politie was op de hoogte van de actie, maar was tijdens

de controle niet aanwezig.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de niet toegestane vapes en snus in beslag genomen. Welke aanvullende maatregelen vanuit de gemeente volgen, moet nog verder worden bepaald.