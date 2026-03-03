Metaalhandel vecht tegen dwangsom van miljoen na branden: 'Draconisch'

Het is een torenhoge dwangsom, ’draconisch’ vindt metaalhandel Gerrits uit Helmond. Dinsdag boog de bestuursrechter zich over de dwangsom van de provincie die kan oplopen tot maar liefst een miljoen euro. Inzet: het versneld verwijderen van een partij zogeheten ‘shredderresidu’ van het terrein van Gerrits, na twee branden vorig jaar.

Shredderresidu is afval dat overblijft na het versnipperen van bijvoorbeeld autowrakken. Gerrits had er 5700 ton van liggen, iets dat volgens het bedrijf gewoon mocht volgens de vergunning. Maar de provincie wilde de partij weg hebben, ook al voor de branden. Er lag al een dwangsom te wachten, maar na de branden van vorig jaar werd het bedrag volgens het bedrijf ineens vermenigvuldigd tot het enorme bedrag van maximaal een miljoen euro. De partij moest snel worden afgevoerd, binnen enkele maanden, omdat de provincie bang was voor nieuwe branden en de gevolgen voor het milieu als er regenwater op zou vallen. Maar Gerrits vond de eisen van de provincie te gortig. Het bedrijf was niet in staat om de tonnen afval zo snel af te voeren.

"Niemand wil dit aan een boete uitgeven."

Toch vroeg de bestuursrechter zich af waarom het bedrijf dan in februari, voor de branden, een plan indiende om het afval binnen zes maanden af te voeren. Dat scheelde maar een paar weken met de deadline van de provincie. Volgens Gerrits viel het afvoeren tegen, omdat ze het niet kwijt konden bij andere verwerkers. De provincie sprak dat tegen. De twee bedrijven waar zij contact mee had, konden 1000 ton per week aannemen. En als dat niet lukt, zijn er nog meer bedrijven. Volgens Gerrits is het shredderresidu inmiddels volledig afgevoerd, wel is er nog een partij ‘verwerkingsmateriaal’ over. Daar wil Gerrits nog metaal uit winnen. Maar volgens de provincie is het anders. Ook de resterende partij is wel degelijk shredderresidu. En daarom wordt het tijd om de dwangsom te innen. Voor het bedrijf een hele kluif. “Niemand wil dit aan een boete uitgeven”, stelde de financieel directeur.

"Geen inzicht in geld voor concurrerend bedrijf."

De vraag blijft in hoeverre Gerrits de dwangsom kan betalen. De behandeling van het innen van de dwangsom gebeurde achter gesloten deuren bij de rechter: hoogst ongebruikelijk in de openbare rechtszaal. Maar in de zaal zat een notulist van een volgens Gerrits ‘concurrerend bedrijf’. En die mocht geen inzicht krijgen in de geldstromen bij het bedrijf. Omdat de rechter vond dat de rechtsgang ook goed moest gebeuren en dat Gerrits zich niet belemmerd moest voelen, ging de zaak achter gesloten deuren verder. De provincie is nog steeds bang voor branden of broei bij de metaalhandel. Vandaar dat ook de resterende partij vlug weg moet. Met de dwangsom moet geprikkeld worden. De dwangsom is hoog omdat deze gebaseerd is op de kosten van het verwijderen en dat is ruim 8 ton. Volgens Gerrits wordt er alles aan gedaan om brand en broei te voorkomen met temperatuurmetingen en een 24-uurs brandwacht. De uitspraak in de zaak volgt binnen zes weken.