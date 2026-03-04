'Problemen zoals in grote stad', dus pleit deze burgemeester voor Rijksgeld

Ook middelgrote steden moeten structureel geld krijgen om aandachtswijken aan te pakken. Die oproep doet burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom. Volgens haar kampt Bergen op Zoom met grootstedelijke problemen, maar vist de stad achter het net bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. In onze provincie ontvangen Roosendaal, Breda, Eindhoven en Tilburg momenteel structureel geld vanuit dit landelijke fonds.

“Het nieuwe kabinet heeft toegezegd het Nationaal Programma de komende jaren door te trekken. Als vijftig middelgrote steden, waartoe ook Bergen op Zoom behoort, zetten we een stevige lobby in om gehoord te worden in Den Haag. In deze plaatsen wonen immers veel meer mensen bij elkaar dan in de wijken van het Nationaal Programma”, stelt Mulder. Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) is een langdurig traject van het Rijk om twintig zogenaamde focuswijken in Nederland beter en veiliger te maken. In deze stadsbuurten komen vaak problemen voor zoals armoede, werkloosheid, slechte woningen en criminaliteit. De overheid wil gemeenten de mogelijkheid bieden om met extra geld deze problemen aan te pakken, zodat bewoners prettiger en veiliger kunnen leven. Waarom Gageldonk en Warande geld van het Rijk moeten krijgen

Volgens burgemeester Mulder zouden in Bergen op Zoom onder meer de wijken Gageldonk en Warande in aanmerking moeten komen voor deelname aan het Nationale Programma. Ondanks de flinke investeringen in de verbetering van woningen, geven bewoners nog altijd aan dat ze zich niet altijd veilig voelen in hun buurt. Er is sprake van onder meer drugsoverlast, vernielingen, rondscheurende auto’s en knallen door zwaar vuurwerk.

Achter de zichtbare overlast schuilen vaak bredere sociale problemen, zoals armoede, een lage gemiddelde levensverwachting en een gebrek aan perspectief voor een deel van de jongeren. Dat vraagt volgens burgemeester Mulder om meer dan alleen handhaving.

"Ik wil niet ondankbaar overkomen, maar dit handgeld is te weinig voor een structurele aanpak."

“We hebben projecten zoals Preventie met Gezag, waarmee we jongeren op weg helpen met een opleiding of een baan. We krijgen hiervoor slechts een half miljoen euro per jaar. Nog erger is dat het programma na 3,5 jaar gewoon stopt. Eerlijk gezegd hebben we hier niet zoveel aan. Ik wil niet ondankbaar overkomen, maar dit handgeld is te weinig voor een structurele aanpak op de lange termijn", zegt de burgemeester. Buurgemeente Roosendaal ontvangt via verschillende regelingen binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid over een periode van twintig jaar tientallen miljoenen voor de aanpak van vijf focuswijken. Mulder: “Nee, ik ben niet jaloers. We hebben goede contacten en een prima samenwerking. We kunnen van ze leren, omdat ze hier al een paar jaar bezig zijn met de aanpak van de wijken.” Gemeente kan structurele aanpak niet uit eigen zak betalen

Volgens burgemeester Mulder kunnen middelgrote steden de problematiek niet binnen de gemeentebegroting opvangen. “Zeker niet in onze gemeente, waar het gemiddelde inkomen toch al lager ligt. Bovendien zijn we hier financieel net weer een beetje ‘boven Jan’. Nee, dit lukt alleen met structurele middelen van het Rijk. En vergeet niet dat wat je aan de preventie-kant investeert, je uiteindelijk onderaan de streep heel veel oplevert.” Ze vervolgt: “Het Nationaal Programma is bedoeld als pilot voor achterstandswijken in heel Nederland. Als de insteek is geweest om ervan te leren, wil ik graag dat dit leereffect wordt vertaald naar andere steden. Ook wij moeten de kans krijgen om buurtinitiatieven in de wijken op lange termijn door te zetten, in plaats van dat we ze telkens uit onze handen moeten laten vallen." "Ik vind dat een jongere in Bergen op Zoom of Oosterhout net zoveel recht heeft om te profiteren van het Nationaal Programma als een leeftijdsgenoot in Roosendaal. Dat gaat mij echt aan het hart.”



