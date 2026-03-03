PSV verliest in KNVB Beker en ziet kans op treble verdwijnen

Het is PSV niet gelukt om de finale van de KNVB Beker te bereiken. De Eindhovenaren werden in de halve finale afgetroefd door NEC. In Nijmegen eindigde een spectaculaire wedstrijd in 3-2. Door dit verlies maakt PSV geen kans meer op de Nederlandse 'treble'.

Vijf minuten later kreeg Dennis Man de bal net buiten de zestien. De Roemeen schoot de bal hard over de grond de hoek in, waardoor NEC-keeper Jasper Cillessen voor de tweede keer in vijf minuten de bal uit het net mocht vissen.

Gelijkmaker Dat PSV ook doelpunten kan maken wisten we wel, maar tien minuten later stond de gelijkmaker alweer op het bord. Ivan Perisic zette voor op Ismael Saibari en de middenvelder kopte PSV op gelijke hoogte.

Na zes minuten kwam NEC er gevaarlijk uit in de counter. Sami Ouaissa werd weggestuurd richting de goal van Matej Kovar. De keeper kon nog redden op een gevaarlijk schot, maar zag de bal in de rebound voor Bryan Linssen vallen. De spits wipte de bal over de goalie heen en dus kon PSV al snel in de achtervolging.

Peter Bosz startte de wedstrijd opvallend genoeg zonder Ricardo Pepi. De spits is net terug van een blessure en zat al twee wedstrijden op rij op de bank, maar ook nu kreeg Myron Boadu de voorkeur in de punt van de aanval. Armando Obispo was op tijd beter en startte ook.

Het was niet bij te houden in deze halve finale. NEC zette PSV, zoals Peter Bosz voorspelde, flink onder druk en kreeg de Eindhovenaren zelfs enkele keren ver terug op eigen helft. Na 37 minuten tikte de thuisploeg aardig rond in de zestien van PSV, waarbij de bal voor de bal van Noe Lebreton viel. Wederom maakte Kovar een mooie redding, waarna de bal niet goed weg werd gewerkt. De bal viel op twintig meter van de goal op de schoen van Eli Dasa, die met een prachtige volley het alweer 2-2 maakte.

NEC weer op voorsprong

Aan het begin van de tweede helft kreeg PSV een megakans via het hoofd van Myron Boadu. Echter kon de kopbal van de spits nog net voor de lijn gestopt worden door Cillessen. Paul Wanner kwam hierna met de schrik vrij. Hij hield Tjaronn Chery vast. De speler van NEC was doorgebroken, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte het 'slechts' met een gele kaart.

In de zestigste minuut slingerde Noe Lebreton een gevaarlijke voorzet de zestien van de Eindhovenaren in. Basar Önal reageerde sneller dan de PSV-verdedigers en tikte de bal de goal in. 3-2, maar het zou gezien het wedstrijdbeeld gek zijn als het hierbij bleef.

Na de tegentreffer was het aan Ricardo Pepi om zijn kwaliteiten te laten zien. PSV kreeg nog een grote kopkans via Perisic. Maar ook hij trof Cillessen. NEC-Invaller Youssef El Kachati ging na een fout van Mauro Júnior alleen op Kovar af. De keeper van PSV kwam wederom als winnaar uit de strijd. In de laatste minuten kreeg Perisic nog een megakans, maar hij schoot over.

PSV deed er alles aan om nog gelijk te maken en zelfs stormram Obispo kreeg de bal niet meer in het net. Het werd 3-2 in een kolkend stadion De Goffert.

Geen treble

Door dit verlies maakt de ploeg van Peter Bosz geen kans meer op de Nederlandse 'treble', waarbij een ploeg alle prijzen wint die er te pakken vallen (Johan Cruijff Schaal, Eredvisie en KNVB Beker) in ons land.

Zaterdag kan PSV een nieuwe stap zetten richting het landskampioenschap. Dan komt AZ op bezoek in het Philips Stadion.