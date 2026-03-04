Gouden shorttracker Friso Emons gehuldigd: ‘Mooi dat de sport zo leeft’

Shorttracker Friso Emons is dinsdagavond in Tilburg gehuldigd voor het behalen van een gouden medaille op de Olympische Winterspelen. Tientallen fans verzamelden zich langs de Ireen Wüstbaan om de shorttracker in het zonnetje te zetten.

Voor veel jonge shorttrackers is hij een groot voorbeeld. zij hopen ooit te bereiken wat Emons in Milaan heeft gepresteerd. Daar won hij samen met zijn teamgenoten goud op de aflossing.

Uit handen van burgemeester Fleur Gräper en wethouder Maarten van Asten kreeg hij een speciale prijs. Leden van IJsclub Tilburg gaven hem een warm applaus toen hij verscheen, schrijft Omroep Tilburg .

Na de uitreiking nam hij uitgebreid de tijd voor zijn fans. Er werden foto’s gemaakt en met een stift signeerde hij helmen en shirts. Supporters kregen bovendien de kans zijn gouden medaille even vast te houden en zelf te voelen hoe zwaar die is.

Voor de topsporter voelde de opkomst overweldigend. "Het is mooi om te zien dat de sport zo leeft", vertelde Emons. "In Milaan leef je in een bubbel. Pas als je thuiskomt, merk je hoeveel mensen hebben meegeleefd. Dat is iets magisch wat je niet vaak meemaakt."

Ambitieus

Het behalen van het goud op de spelen is voor Emons een stimulans. "Over vier jaar zijn er weer Olympische Winterspelen. Maar eerst even landen na deze bijzondere periode. Hopelijk staan we er dan weer."

Na het feestelijke onthaal reed Emons ook nog een ereronde tijdens de wedstrijd tussen Tilburg Trappers en Füchse Duisburg.