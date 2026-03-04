Man verkrachtte dochtertje vanaf haar 2e en filmde dat: 3,5 jaar cel geëist

De 38-jarige Johan L. uit Tilburg heeft het woensdag in de rechtbank vooral over zijn slechte seksleven en zijn drugsgebruik. Want dat is volgens hem waarom hij zijn eigen dochtertje vanaf haar tweede meerdere keren seksueel heeft misbruikt en dat ook heeft gefilmd. De officier van justitie eist 3,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

In de zomer van 2023 kreeg de vrouw van Johan L. de schrik van haar leven. Ze had de telefoon van haar man vast en per toeval zag ze tussen zijn foto’s seksuele beelden van haar eigen dochtertje staan. Johan L. bleek het meisje al twee jaar te misbruiken. De moeder vertrok per direct met hun vier kinderen en deed aangifte. Tijdens de eerste zitting afgelopen december bekende L. in tranen dat hij aan zijn kind had gezeten. Woensdag, tijdens de tweede zitting in Breda, geeft hij nog steeds toe dat hij fout zat, maar hij legt de schuld nu wel buiten zichzelf. “Ik wil niet met vingers wijzen, maar ons seksleven was er eigenlijk niet. Dat is geen reden om aan mijn dochter te zitten, maar wel waarom ik naar drugs ben gaan grijpen.”

"De laatste keer dat het gebeurde had ik drugs op."

Het seksuele misbruik gebeurde als L. onder invloed was van wiet, coke of MDMA. “Als ik nuchter was en mijn dochter verschoonde, voelde ik niks. De laatste keer dat het gebeurde had ik drugs op en was ik al met mezelf bezig dus ik was al opgewonden.”

De stap van drugsgebruik naar je dochter seksueel misbruiken is voor de rechters onvoorstelbaar, maar al helemaal dat L. niet stopte terwijl het jonge meisje ‘auw’ zei. “En waarom ging u dan weer drugs gebruiken als u weet dat u dit daarna gaat doen?” Daar heeft L. niet echt een antwoord op.

"Meneer heeft niet alleen zijn eigen leven verwoest, maar ook de levens van vijf andere mensen."

Tijdens het spreekrecht vertelt zijn vrouw, die een scheiding heeft aangevraagd, hoe onbeschrijflijk de situatie voor haar is. Haar hele leven en dat van haar kinderen staat op z'n kop. Dat onderstreept de officier van justitie daarna. "Meneer heeft niet alleen zijn eigen leven verwoest, maar ook de levens van vijf andere mensen. Zijn kinderen moeten nu aan vriendjes en vriendinnetjes uitleggen waar papa is." L. zit al een hele tijd in voorarrest voor binnendringen, verkrachting en het maken en verhandelen van kinderporno. De officier komt tot een eis van 42 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Ook eist hij een meldplicht, een opname in een forensisch psychiatrische kliniek en een contactverbod met zijn dochter. De rechter doet op 18 maart uitspraak. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.