Lieke (15) is een thuiszitter: 'Op school voelde ik me verloren'

Lieke van de Minkelis (15) uit Boxtel is één van de 70.000 kinderen in Nederland die niet naar school gaan. Door haar autisme paste ze niet in het traditionele onderwijssysteem, wat leidde tot veel stress en angst. Sinds een tijd gaat ze niet meer naar school. Dat wil niet zeggen dat ze niks doet. Ze heeft haar eigen naaiatelier waar ze al haar creativiteit in kwijt kan.

Lieke begon haar middelbare schooltijd op het VWO. "In het begin was het leuk, maar al snel voelde ik me vreselijk", vertelt ze. "Het was gezellig met vrienden, maar de constante druk om dingen te doen en altijd maar vragen te beantwoorden was te veel voor me." Lieke heeft moeite met leren uit boeken. "Ik leer door te doen, door te zien, en door te proberen. Niet door een stuk tekst te lezen en daar opdrachten over te maken", legt ze uit. Ondanks haar creativiteit en intelligentie werd er weinig rekening gehouden met haar leerstijl. "Op school werd ik gedwongen om alles te doen op de manier zoals anderen dat deden, en dat werkte niet voor mij."

"We waren altijd bang dat Lieke thuis zou komen te zitten. "

Haar situatie verergerde toen ze naar het speciaal onderwijs overstapte. "In het begin kreeg ik goede begeleiding, maar al snel bleek dat er veel beloofd werd wat niet werd nagekomen." Dat zorgde voor meer stress en angst. Uiteindelijk ging ze nog maar twee uur per dag naar school. Lieke's moeder Mireille vertelt hoe zwaar de situatie was. "Bij Lieke, maar ook bij veel andere kinderen, past het onderwijs simpelweg niet omdat ze meer begeleiding nodig hebben. Helaas kan school die begeleiding niet bieden. Dit zorgt voor zoveel psychische problemen dat kinderen een schim van zichzelf worden. Uiteindelijk heeft Lieke zelfs therapie nodig gehad om de gevolgen hiervan te verwerken."



"We waren altijd bang dat Lieke thuis zou komen te zitten. Maar toen we de knoop doorhakten, kreeg ze zoveel rust. Ze mocht zijn wie ze is, zonder die constante druk van school", zegt moeder Mireille.

Moeder Mireille en Lieke (foto: Jos Verkuijlen).

Op vrijdag 6 maart 2026 wordt in Breda de eerste Thuiszittersbeurs gehouden bij Avans Hogeschool. Dit evenement wordt georganiseerd door en voor thuiszitters. Het biedt jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs de mogelijkheid om hun talenten te tonen. Lieke van de Minkelis (15) uit Boxtel, die sinds kort een eigen naaiatelier heeft, is één van de deelnemers. Ze kijkt ernaar uit om te laten zien dat jongeren die thuiszitten niet stilzitten. "Het is belangrijk om te laten zien dat je niet achter Netflix op de bank zit, maar wel actief bezig kunt zijn en iets kunt maken", zegt ze. De beurs is ontstaan uit het idee van Iris Kok (18), zelf een thuiszitter, die opmerkte hoeveel jongeren beperkt worden door het onderwijssysteem. Het is een plek waar jongeren samen met hun ouders kunnen ontdekken wat voor ondersteuning hen verder helpt.

Thuis vond Lieke haar rust in het creatieve proces. Ze richtte haar eigen naaiatelier op, waar ze met veel plezier tassen en accessoires maakt. "Het is zo fijn om iets met mijn eigen handen te creëren en dat te verkopen. Het geeft me voldoening om te zien dat anderen mijn werk waarderen." Lieke maakt allerlei producten zoals toilettassen, etuis en reistassen. "Mijn droom is om iets creatiefs te doen, misschien wel in de themaparkindustrie. Ik wil een baan waar ik mezelf kan zijn, en waar ik gezien word zoals ik ben."

"School moet veranderen zodat iedereen, ongeacht hoe ze leren, de kans krijgt om te bloeien."