Meesterbakker Robèrt van Beckhoven krijgt nieuw ijsprogramma op televisie

Vandaag om 15:31
Robèrt van Beckhoven in zijn bakkerij in Oisterwijk
Robèrt van Beckhoven is vanaf mei te zien op kookzender 24Kitchen. De Meester Patissier, Meester Boulanger en Meester IJsbereider uit Oisterwijk vormt in het nieuwe programma Meesterlijk IJs een team met tv-kok Miljuschka Witzenhausen.

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Het programma laat zien hoe de tv-persoonlijkheid, bekend van Heel Holland Bakt, aan de hand van streekproducten en tradities nieuwe ijscreaties maakt. In vier afleveringen maakt Van Beckhoven op basis van één hoofdingrediënt een creatie, waarna Witzenhausen er haar eigen draai aan geeft die kijkers thuis kunnen namaken.

Het programma is grotendeels opgenomen in Van Beckhovens bakkerij en ijsmakerij in Oisterwijk. Hij en Witzenhausen reizen daarnaast naar Parijs om inspiratie op te doen bij een wereldkampioen ijsmaken. Ook bezoekt de meesterbakker verschillende regio's in Nederland waar hij op zoek gaat naar de beste lokale ingrediënten voor zijn creaties.

Het programma is vanaf 9 mei wekelijks te zien.

