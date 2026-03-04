Inzamelingsactie voor bewoners flatbrand: 'Steun is overweldigend'

De doorgeefwinkel in Bergen op Zoom is een inzamelingsactie gestart voor de getroffen bewoners van de flatbrand in de stad. Maandag woedde er een flinke brand in een van de appartementen in de zogenoemde Heiningen-flats. De inzamelingsactie is een groot succes. "Veel mensen zijn nu dakloos en hun spullen kwijt", zegt Debby Valkenburg van de doorgeefwinkel in Bergen op Zoom.

In de Doorgeefwinkel Deelboz in de voormalige Antonius Abtkerk staat de telefoon woensdagmiddag roodgloeiend. De ruimte puilt uit met kleding, kinderwagens en babyspullen. 'Gereserveerd voor getroffenen Heijningen', staat er op A4’tjes die aan spullen hangen. "Normaal krijgen we maximaal 35 donaties op een dag, maar dat is nu al verdubbeld", zegt de eigenaresse van de winkel, waar mensen gratis tweedehands spullen kunnen halen. Vrijwilligers zijn druk in de weer om de gedoneerde spullen een plek te geven. "Deze steun is overweldigend", zegt Valkenburg. Maandag raakten 28 appartementen in de blauwe Heiningenflat beschadigd door een hevige brand. Drie appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. "Als ik me inbeeld hoe dit voor hen moet zijn, lopen de tranen over mijn wangen", zegt Debby.

"Er is niks zo erg als een allesverwoestende brand", vult haar collega Karin Knijnenburg aan. Ze woont zelf in de getroffen flat. Wat haar buurtbewoners is overkomen, raakt haar diep. "Er heerst verdriet en ongeloof bij hen", vertelt Karin, die de getroffen bewoners dinsdagochtend heeft gesproken. "Ze zijn beduusd en lamgeslagen, want sommigen zijn niet verzekerd." Bekijk hier beelden van de brand:

Bewoners zijn maandag na de brand, die vermoedelijk is aangestoken door een bewoner, op een andere plek ondergebracht. Sommigen verblijven in een vakantiepark of Grand Hotel De Draak. Omdat de getroffen bewoners nu vooral bezig zijn met het vinden van een slaapplek is de grootste aanloop nog niet geweest bij de doorgeefwinkel. "Ze moeten de eerste schrik nog verwerken", zegt Debby. "Sommigen krijgen vandaag een huis aangewezen. Ik verwacht dat ze over een paar dagen binnendruppelen voor spullen." Samen met hulpverleners van welzijnsorganisaties WijZijn en Samen Sterk wordt er geïnventariseerd wie behoefte heeft aan welke spullen. De doorgeefwinkel heeft vooral nog vraag naar huisraad, zoals servies en bestek. "We blijven ons inzetten voor de getroffenen."