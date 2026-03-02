28 appartementen getroffen bij grote flatbrand in Bergen op Zoom

28 appartementen zijn door de brand maandag in een van de zogenoemde Heiningen-flats in Bergen op Zoom beschadigd geraakt. Dat geeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan.

De brand brak maandagochtend uit in een appartement op de vierde verdieping en sloeg via het balkon snel over naar de naastgelegen appartementen en twee appartementen erboven. Vanaf daar verspreidde de brand zich naar in totaal 28 appartementen. De getroffen flat telt 120 appartementen.

De woordvoerder verwacht niet dat alle bewoners van de 28 beschadigde appartementen vandaag alweer terug kunnen naar hun huizen, maar een groot deel wel. "Sommige appartementen zijn echt heel ernstig aangetast. Andere hebben alleen rookschade. Dat moet goed worden schoongemaakt", legt ze uit.

Verdachte

De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak was op dat moment als enige thuis. Zijn appartement brandde volledig uit. Hij raakte daarbij ernstig gewond en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De bewoner wordt verdacht van brandstichting.

De brand werd van binnenuit geblust. Het hele flatgebouw werd hiervoor ontruimd. Daarbij is ook gecontroleerd of er nog huisdieren aanwezig waren. Meer dan vijftig hulpverleners werden ingezet.

Nazorg

Er werd door de brandweer ook een drone ingezet van het Team Digitale Verkenning. Die hielp bij het controleren van mogelijke rook- en brandhaarden. De brandweer is aan het begin van de middag nog bezig met een naverkenning. Per kolom appartementen wordt vervolgens straks gekeken of bewoners weer terug kunnen.

De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in sporthal Gageldonk. Medewerkers van de GGD en vrijwilligers van het Rode Kruis zijn daar ook. Het luchtalarm in Bergen op Zoom ging maandag niet af, dit om geen extra onrust te veroorzaken.