Grote flatbrand in Bergen op Zoom, bewoner verdacht van brandstichting

In een van de zogenoemde Heiningen-flats aan de Heiningen in Bergen op Zoom is maandagochtend brand uitgebroken. De brand ontstond rond half tien in een appartement op de vierde etage. Bij de brand is volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de bewoner van het appartement zwaargewond geraakt. Hij wordt verdacht van brandstichting.

De brandweer is groots uitgerukt voor de brand, onder meer met meerdere voertuigen, een hoogwerker en tankautospuiten. Ook een traumahelikopter werd ingezet.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaf rond kwart voor twaalf aan dat de brand onder controle was. In totaal zijn door de brand 28 appartementen beschadigd geraakt. De brandweer gaat nu al deze appartementen controleren om te kijken of er nog brandhaarden zijn. Het gaat om de appartementen naast het appartement op de vierde verdieping waar de brand uitbrak en alle appartementen op de vijfde verdieping van de flat.

De brandweer heeft de brand van binnenuit bestreden. Vrijwel de hele flat is ontruimd, bewoners worden opgevangen in de nabijgelegen sporthal Gageldonk.

