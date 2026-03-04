Frank Lammers reageert op verschrikkelijke nieuws Blind Sherlock-collega

Acteur Frank Lammers heeft in de nieuwe aflevering van de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' emotioneel gereageerd op het aangrijpende nieuws over zijn collega Bart Kelchtermans. De Vlaamse acteur, die bekend is van zijn hoofdrol in de serie Blind Sherlock, heeft een zeldzame immuunziekte en moet snel behandeld worden.

De mannen kennen elkaar van de Netflix-misdaadserie 'Blind Sherlock' waarin ze elkaars tegenspelers zijn. Frank kreeg het nieuws via een groepsapp te horen. "Bart deelde het nieuws zelf", vertelt hij. De acteur leeft mee met Bart die al veel voor zijn kiezen heeft gekregen.

Meerdere tegenslagen

Bart Kelchtermans verloor vier jaar geleden bijna volledig zijn zicht en is, net als in de serie, nagenoeg blind. Nu blijkt dat het opnieuw foute boel is voor de Vlaamse acteur. Hij lijdt aan de immuunziekte XMEN en heeft een ingrijpende operatie nodig. De overlevingskans van daarvan wordt geschat op ongeveer 50 procent.

In de podcast richt Lammers zich rechtstreeks tot zijn collega: “Als je dit hoort, Bart… ik wens je alle sterkte en alle liefde van deze kant. En ik hoop dat je hier doorheen komt. Je bent nog veel te jong voor dit soort dingen.”

Volgens Frank Lammers staat de acteur er positief in en is hij bereid ervoor te gaan.

Beluister de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder: