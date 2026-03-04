Buurtvaders Alperen en Adam zoeken verbinding met jongeren in Gageldonk

Een praatje, grapje of zo maar een high-five. Alperen Yilmaz (26) en Adam Ahajaj (30) houden als buurtvaders een oogje in het zeil in 'hun' wijk Gageldonk in Bergen op Zoom. Volgens de initiatiefnemers is het merkbaar rustiger geworden in de wijk. “We dragen daar zeker een bescheiden steentje aan bij”, zegt Adam.

Er is geen pleintje of steegje dat hij en Alperen niet kennen. Beiden zijn geboren en getogen in de aandachtswijk Gageldonk. Ze speelden op dezelfde veldjes en hingen vroeger rond op dezelfde plekken als de jongeren die ze nu zien. “We kennen de jongeren, hun ouders en hun familie. Dat dwingt respect af”, vertelt Alperen.

"Jongeren reageren anders op ons dan op boa’s of politieagenten die ze niet kennen."

Ze spreken jongeren aan als het te luidruchtig wordt, als er afval blijft liggen of als ze merken dat een groepje onrustig wordt. Maar minstens zo vaak hebben ze een gesprekje over koetjes en kalfjes. Adam: “Jongeren reageren anders op ons dan op boa’s of politieagenten die ze niet kennen. Ze weten dat wij weten waar ze wonen. We zijn geen buitenstaanders.” Een half jaar geleden begonnen Adam en Alperen met de voorbereidingen voor het buurtvaderproject. Sinds december lopen ze met vier andere vrijwilligers door de wijk. “Terwijl ik eigenlijk niet eens vader ben”, lacht Alperen.

Aanleiding voor het initiatief was de onrustige jaarwisseling een jaar eerder. En nog steeds gaan wijkbewoners gebukt onder dreigementen, intimidaties en drugdealers op straat.

"Buurtbewoners denken al snel dat jongeren met drugs in de weer zijn, terwijl ze gewoon aan het ‘hangen’ zijn."

“Natuurlijk is er nog steeds overlast, maar soms is er ook helemaal niks aan de hand. Dan krijgen we een melding van drugsdealende jongeren terwijl ze gewoon aan het 'hangen' zijn. Buurtbewoners denken al snel dat jongeren met drugs in de weer zijn.” Adam: “We moeten met jongeren het gesprek aan gaan. Zonder moreel vingertje maar als mede-buurtbewoner. Je ziet dat ze dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid voelen.” Als voorbeeld noemt Alperen een jongen die zich bij hem kwam verontschuldigen voor de rommel die hij en zijn vrienden hadden achtergelaten op een hangplek. “Hij beloofde mij dat hij het dezelfde dag nog zou opruimen. En dat heeft hij ook gedaan. Zulke dingen krijgen boa’s of politieagenten toch minder snel voor elkaar.”

“Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in stenen en nu wordt het tijd dat we gaan investeren in mensen."

Alperen pleit daarom voor een vaste hangplek waar jongeren niet steeds ‘opgejaagd’ worden. Het probleem wordt hierdoor volgens hem alleen maar verplaatst: “Bankjes waar jongeren zich verzamelen worden voortdurend weggehaald en dat is niet goed. Wanneer je ze een eigen plek geeft, kun je er verantwoordelijkheid voor terug vragen. Nu is er helemaal niks voor ze.” “Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in stenen en nu wordt het tijd dat we gaan investeren in mensen”, vult Adam aan. Hij hoopt dat dat zich snel meer vrijwilligers voor het project aanmelden. “En natuurlijk zijn buurtmoeders ook meer dan welkom.”