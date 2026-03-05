Bertus zit al 52 jaar in de raad: ‘Had mijn vrouw beloofd te stoppen’

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. In deze bijdrage van onze serie: lijstduwer voor GemeenteBelangen in Loon op Zand, de 87-jarige Bertus Kemmeren.

“Hallooooooooo”, klinkt het op hoge, bijna zangerige toon door het gemeentehuis van Loon op Zand. Iedere ambtenaar, raadslid, griffier en zelfs de burgemeester weet dat Bertus Kemmeren het pand is binnengewandeld is. “Je moet altijd vrolijk zijn. Dat is heel belangrijk”, vertelt het inmiddels langstzittend raadslid van Nederland. Toen Bertus als raadslid begon, zag de wereld er nog heen anders uit: de Efteling was nog een speeltuin zonder achtbanen en Nederland had nog nooit gehoord van Sesamstraat. Dat het er toen net wat anders aan toe ging dan nu zal niemand verbazen. “Ik heb een tijd meegemaakt dat de vergoedingen contant werden uitbetaald”, vertelt hij. “De bode kwam er één keer in de maand en dan kon je dat geld ophalen. Je kreeg 23 gulden per vergadering en als je er niet was als het uitbetaald werd, kreeg je niks.”

“Als ze mij in het weekend of de late uurtjes bellen, zal het wel belangrijk zijn.”

Er is een hoop veranderd, maar Bertus staat sinds hij begon dag en nacht klaar voor mensen uit Loon op Zand. “Ik ben 24 uur per dag bereikbaar voor de inwoners, want ik vind dat je daarvoor bent gekozen. Je belt ook alleen maar naar de dokter op een zondag als het ernstig is. Als ze mij dan in het weekend of de late uurtjes bellen, zal het wel belangrijk zijn.” Bertus is een bezige bij geweest en nog steeds: hij is raadslid, helpt op een aantal plekken als vrijwilliger, is oprichter van allerlei verenigingen en clubs in Kaatsheuvel en tot vorig jaar gaf hij rondleidingen in het Eftelingmuseum. Als hem naar zijn vrije tijd gevraagd wordt, schiet hij dan ook in de lach: “Die heb ik niet veel, maar als ik vrij heb, doe ik mijn tuintje.” Waar de nestor van de Loonse gemeenteraad ook veel waarde aan hecht, is familie. Ik heb de afspraak met mijn inmiddels overleden vrouw gemaakt dat de kinderen iedere zondag langskomen voor de koffie. De laatste zondag van de maand komen ze met z’n allen friet eten, op de manier van mijn vrouw: met de hand schillen en snijden. We maken het helemaal zelf.”

“Als ik genoeg voorkeursstemmen krijg, ga ik weer in de raad.”

Eigenlijk had Bertus aan z’n vrouw beloofd te stoppen na deze raadsperiode. Zijn vrouw overleed, maar om niet in een gat te vallen, gaat hij, als het mag van de kiezer, gewoon door. “Als ik genoeg voorkeursstemmen krijg, ga ik weer in de raad. Ik vind dat je het moet doen als je gekozen wordt, want anders is het kiezersbedrog. Ik draag graag een steentje bij aan de gemeenschap. Ik heb ook wel het idee dat het goed moet komen.” Aan stoppen heeft hij sinds een korte pauze aan het begin van zijn politieke carrière niet meer gedacht. Op dit moment zijn er voor Bertus eigenlijk maar twee redenen om te ermee op te houden. “Als de kiezer anders beslist of als mijn gezondheid het niet meer toelaat.”

Fractievoorzitter over Bertus Kemmeren Wessel van Boven is fractievoorzitter van GemeenteBelangen en verwacht dat zijn voormalig judoleraar Bertus ook de volgende raadsperiode weer aan zijn zijde zal staan. “Als je de afgelopen jaren puur naar het aantal stemmen kijkt, maakt het niet uit waar Bertus op de lijst staat”, reageert de fractievoorzitter. “Hij is zo gedreven en hij is ook het geheugen van onze partij. Hij roept soms bedragen op de eurocent nauwkeurig en dan denk ik: zal wel niet kloppen, maar het klopt altijd.”