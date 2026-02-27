Stemmen mag Bram (16) nog niet, maar hij doet wél mee aan de verkiezingen

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. In de deze bijdrage van onze serie: kandidaat-raadslid voor de VVD in Halderberge: Bram van Hoof (16) uit Oudenbosch.

Hij is pas 16 en nog veel te jong om zelf in de gemeenteraad te zitten of om te mogen stemmen, maar zijn politieke ambitie kent geen leeftijdsgrens. Bram van Hoof uit Oudenbosch staat namens de VVD op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Halderberge. Daarmee is hij een van de jongste kandidaten van Nederland die nu al laat zien dat leeftijd geen rol speelt als je verschil wilt maken in je dorp. Een handjevol scholieren uit Brams havo-klas vormt deze middag zijn campagneteam. Gewapend met flyers, verkiezingsposters en een rolletje plakband trekt de jonge politicus met zijn aanhangers het centrum van Oudenbosch in. "Supervet hé, mijn eigen posters", zegt Bram met een brede glimlach. De eigenaar van het lokale Griekse restaurant vindt het prima dat er een portret van de ‘nummer 22 op de lijst’ achter zijn raam wordt opgehangen. Voor Bram is daarmee de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart officieel afgetrapt.

"Ik krijg aan de keukentafel wel veel mee van ons pa."

"Kijk eens, alstublieft. Vergeet niet te stemmen hè", zegt de jonge Oudenbosschenaar even later tegen voorbijgangers terwijl hij vakkundig een flyer in hun handen drukt. Enigszins verbaasd vergelijken de passanten de foto met Brams gezicht. "Ja, ik ben het echt hoor." Aan zijn ontwapende glimlach zal het straks bij het inkleuren van het rode bolletje in elk geval niet liggen. Zijn enthousiasme voor politiek is er met de paplepel ingegoten. Brams vader, Harold van Hoof, zit al zo’n acht jaar in de gemeenteraad. "Ik krijg aan de keukentafel dus wel veel mee van ons pa." Zo kreeg Bram gisteravond ook nog wat tips over hoe hij voor de camera van Omroep Brabant de verslaggever kan te woord staan.

Bram van Hoof uit Oudenbosch vindt het 'supervet' dat hij zijn eigen verkiezingsposter en flyers heeft (foto: Erik Peeters).

Toch was het niet zijn vader, maar een project voor het vak maatschappijleer op zijn middelbare school ’t Markland dat Brams passie voor politiek echt deed groeien. "We kregen in de les de opdracht een eigen politieke partij op te richten en er een verkiezingsprogramma bij te schrijven. Toen dacht ik: dit is echt wel heel leuk.” Voor Bram is 'woningbouw' zijn speerpunt uit het verkiezingsprogramma van de VVD. "We willen de komende jaren 2.000 woningen bouwen. Ik vind het een supercool doel om jonge starters aan een huis te helpen", vertelt hij alsof hij door zijn campagneleider is ingefluisterd.

“Ik wil mijn eigen koers varen en niet ‘de opvolger van’ worden."

Brams vader – de nummer 11 op de lijst – moet dit jaar mogelijk afscheid nemen van de gemeenteraad. Toch wil de jonge politicus niet direct in de voetsporen van deze doorgewinterde lokale VVD’er treden. "Ik wil mijn eigen koers varen en niet 'de opvolger van' worden." Mocht Bram genoeg voorkeursstemmen krijgen, dan moet hij nog even geduld hebben om zijn zetel op te eisen. Vanaf zijn achttiende verjaardag mag hij pas plaatsnemen in de gemeenteraad. Zo is het wettelijk geregeld in Nederland. "Ik hoop ook echt dat dit over twee jaar gebeurt. Het lijkt mij superinteressant. Tot die tijd kan iemand anders tijdelijk mijn plek innemen." Overigens kijkt de Oudenbossche scholier wel heel breed naar zijn toekomst. Na de middelbare school denkt hij aan een studie om uiteindelijk in de financiële sector te werken. Zijn die ellenlange raadsvergaderingen dan wel te combineren met zijn studie? Bram reageert resoluut: "Daar wordt tijd voor gemaakt. Er is altijd wel tijd."

"Je moet groot blijven dromen hè!"