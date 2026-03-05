Koffie, knutselen en een beetje walsen: zo leeft Warande weer samen

"Just say hello", klinkt het uit de luidsprekers in ontmoetingsruimte Merope. Een groep senioren kent het liedje van René Froger als de dag van gisteren en zingt een deuntje mee. De ouderen zijn bij elkaar gekomen om te bewegen op muziek. Het is een van de vele activiteiten waarvoor buurtbewoners samenkomen in de gemeenschappelijke ruimte van Thuiszorg West-Brabant in de wijk Warande.

Deze allereerste editie van Bewegen op Maat is meteen al goed bezocht. Godelieve Matthijssen van de thuiszorgorganisatie is dan ook razend enthousiast. "Hier kunnen we de bewoners samenbrengen." Het splinternieuwe ontmoetingscentrum, midden in de wijk, werd afgelopen najaar geopend. Dat was hard nodig, want de buurtbewoners moesten het jarenlang zonder eigen plek stellen. Een eerdere ontmoetingsruimte aan het Zonneplein sloot vier jaar geleden haar deuren, omdat de subsidie van de gemeente Bergen op Zoom werd verminderd. Bovendien maakte de coronapandemie het lastig om financieel overeind te blijven. Thuiszorg West-Brabant sprong in het ontstane gat en zette de schouders eronder om Merope te openen. Buurtbewoonster Truus (85) is daar ontzettend blij mee. "De plek om met buren samen te komen werd gemist", blikt ze terug. “Ik zag mensen echt vereenzamen.”

"We hopen dat mensen langer gezond en zelfstandig kunnen wonen."

Het gaat niet alleen om eenzaamheid. Merope moet ook een plek zijn om voor elkaar te zorgen. Welzijns- en zorgorganisaties bieden er laagdrempelige ondersteuning. "We zitten midden in de wijk, waardoor we zichtbaar, toegankelijk en benaderbaar zijn", licht Matthijssen toe. "Wij kunnen hier sneller zien als het slecht gaat met iemand en daarop reageren", vervolgt ze. "Daarmee hopen we dat mensen langer gezond en zelfstandig kunnen wonen." Inmiddels komen er gemiddeld 25 mensen naar de activiteiten die in Merope worden georganiseerd, zoals de beweegmiddagen en de gezamenlijke lunch met zorgmedewerkers. Het ontmoetingscentrum laat de belangrijke kracht zien in de wijk, waar de leefbaarheid al jaren onder druk staat. Jeugdoverlast en criminaliteit halen vaak het nieuws. "Buurtbewoners moeten weer voelen dat dit hun wijk is", vertelt Matthijssen.

"Door alles wat hier georganiseerd wordt, moet ik nu een agenda kopen."

Harry (90) komt vrijwel dagelijks naar Merope om onder het genot van een kop koffie de laatste nieuwtjes met andere wijkbewoners uit te wisselen. "Ik word hier altijd hartelijk ontvangen", zegt hij. "Deze plek zorgt echt voor verbinding." Daar is Truus (85) het mee eens. "Door alles wat hier georganiseerd wordt, moet ik nu een agenda kopen", lacht ze. Samen met Yvonne (65) is ze een knutselclubje gestart, waar wijkbewoners samen kaarten maken. De dames vinden het leuk om op deze manier andere bewoners uit Warande te leren kennen. "We komen hier zeker één keer per week", zegt Yvonne. "Dat is heel gezellig." Matthijssen is blij te zien dat wijkbewoners zelf initiatieven starten in de ontmoetingsruimte. Dat toont ook de veerkracht in de wijk. "Als we meer aansluiten bij de wensen van mensen, zijn ze ook meer geneigd om hierheen te komen." Zo moet de ontmoetingsruimte zorgen voor meer verbinding in Warande. Na het walsen, 'vierkant dansen' en een stukje wandelen zonder rollator, is het tijd voor de senioren om te gaan zitten voor een ademhalingsoefening. "In door de neus en uit door de mond." Voor de bewoners van Warande is Merope dé plek waar ze dagelijks letterlijk even op adem kunnen komen.