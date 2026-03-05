Dit eenzame huis moet weg voor plannen ASML: gemeente betaalt ruim miljoen

Het is een belangrijke deal voor de gemeente Eindhoven en het toekomstige uitbreidingsplan van ASML in de stad. Na maanden onderhandelen heeft de gemeente Eindhoven het 'eenzame huis' midden in het beoogde uitbreidingsgebied van ASML op de Brainport Industries Campus gekocht. Dit gebeurde net voordat de gemeenteraad stemt over gedwongen onteigening van de gronden. Eindhoven betaalt 1,1 miljoen euro voor het vrijstaande huis, om het straks weer te slopen.

Het huis moet plaatsmaken voor de nieuwe Dirk Noordhoflaan, als de uitbreidingsplannen van ASML doorgaan. De pas aangelegde weg moet alweer verlegd worden voor de cleanrooms en kantoren die nog gebouwd moeten worden. Onderhandelingen

Eindhoven aast al langere tijd op verschillende lappen grond op het campusterrein. Tachtig procent van de gronden was al in bezit van de gemeente. De afgelopen tijd is er nog met de eigenaren van tien percelen onderhandeld, zonder veel succes. Vooralsnog is alleen met de eigenaren van deze locatie een overeenkomst gesloten. Met de grondbezitters van de andere percelen lopen nog gesprekken. Ergernis

De verkoopsters van het 'eenzame huis' willen niet reageren op vragen, ook niet nu het verkocht is. Maar uit een bericht van familie op LinkedIn valt op te maken dat ze duidelijk niet te spreken zijn over de houding van de gemeente de afgelopen maanden.

"Met vele jaren ervaring in de Nederlandse maakindustrie begrijp ik heel goed hoe belangrijk de uitbreiding van ASML is voor onze regio én voor Nederland. Wij staan dan ook achter deze ontwikkeling en begrijpen dat dit voor ons betekent dat wij ons huis en ons land(je) beschikbaar zullen moeten stellen."

Het huis op de vlakte waar ASML zich wil vestigen (foto: ANP, Rogier van Son).

Toch is de ergernis ook voelbaar: "Wat ons daarbij raakt, is de manier waarop de gemeente Eindhoven dit traject tot nu toe richting ons heeft vormgegeven. Als particuliere eigenaar sta je al snel buitenspel. De communicatie voelt onpersoonlijk, bureaucratisch en met merkbare druk. Daardoor dreigt het proces eerder op een machtsverhouding te lijken dan op een zorgvuldige samenwerking, en dat vind ik teleurstellend, zeker bij een project van deze omvang en betekenis." Klachten

Ook andere grondeigenaren in het gebied hebben eerder geklaagd over de houding van de gemeente. Omdat de onderhandelingen met hen vooralsnog op niets zijn uitgelopen, wil het college deze grondbezitters via de rechter gaan onteigenen. Dinsdag beslist de gemeenteraad of zij daar groen licht voor geeft. Als dat gebeurt, moet de rechter bepalen hoeveel de gemeente moet betalen om deze mensen uit te kopen. ASML wil op termijn verdubbelen in de regio en heeft daarvoor de Brainport Industries Campus op het oog. Deze maand moest de eerste schop in de grond gaan, maar dat is uitgesteld naar eind dit jaar, als de plannen doorgaan. De techgigant hoopt begin 2028 de eerste nieuwe medewerkers op BIC Noord te kunnen verwelkomen. Dat moeten er na verloop van tijd zo'n 20.000 zijn.