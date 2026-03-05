Man vliegt uit auto bij ongeluk en wordt doodgereden, taakstraf geëist

Mohammed werd bij een ongeluk op de A67 bij Eersel uit de auto geslingerd en overreden door meerdere auto’s. De jonge Belg overleed ter plekke. Tegen de bestuurder, Reda L. (21) werd donderdag een taakstraf van 240 uur geëist in de rechtbank in Den Bosch. "Onverantwoord", noemde de officier van justitie zijn rijgedrag.

Het ongeluk gebeurde op 20 december 2024. Het was een vrijdagavond rond half elf en vier jonge vrienden uit de regio Geel wilden op stap in Eindhoven. De stemming in de auto was goed. Reda reed in de Volkswagen Polo van de vader van Mohammed. Die mocht alleen rijden onder toezicht, zoals dat in België gaat met beginnende bestuurders en dus reed Reda en zorgde Mohammed voor de muziek. Ter hoogte van Eersel ging het gruwelijk mis. Mohammed liet Reda een videoclip op zijn telefoon zien. Reda keek iets te lang en reed hard op een voorligger in. Een van de vrienden achterin zag het gebeuren, maar zijn waarschuwing was al te laat. Reda trok het stuur nog naar links, raakte de voorligger en knalde op de vangrail in het midden van de snelweg.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.













Mohammed, die geen gordel droeg, werd uit de auto geslingerd en belandde op het asfalt. Twee automobilisten konden de jongeman niet meer ontwijken en reden over hem heen. Meteen was duidelijk dat Mohammed niet meer leefde en de drie vrienden waren in paniek.

In de rechtbank in Den Bosch zat donderdag een heel timide Reda L. Hij vond het moeilijk om wat dieper gaande vragen te beantwoorden en bleef het liefst weg van al te emotionele zaken. Ja, hij heeft nog contact met de familie van Mohammed maar fijn voelt het allemaal niet.

Reda had geen drank of drugs op en reed niet te hard, zo bleek uit onderzoek. Hij weet niet veel meer van het ongeluk. "Het ging allemaal zo snel", vertelde hij. "In een flits was het gebeurd." De jongeman die in Eindhoven is geboren, maar nu in Laakdal bij Geel woont, wist niet goed hoe hij moest reageren op de dood van zijn vriend. "Voelt u zich schuldig", vroeg de rechter, maar daarop had Reda geen antwoord. Ook op de vraag wat hij anders had kunnen doen bleef hij het antwoord schuldig. Wel vertelde hij, geholpen door de voorzitter van de rechtbank, dat hij nooit meer bij een ander op een telefoon zal kijken. De officier vond dat Reda L. verantwoordelijk is voor de dood van Mohammed en eiste een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. De advocaat van Reda vroeg om vrijspraak omdat onoplettendheid niet genoeg is om Reda de schuld te geven van de dood van zijn vriend. De uitspraak in deze zaak is op 19 maart.