Geurt vindt net als vorig jaar het eerste kievitsei van Nederland

Voor het tweede jaar op rij heeft Geurt Elemans uit Ravenstein het eerste kievitsei van Nederland gevonden. Hij vond het ei donderdagochtend in een wei in zijn woonplaats en meldde de vondst meteen bij de officiële instanties. Niet veel later stonden die bij hem op de stoep om alles te controleren.

De vondst van het ei werd officieel om iets voor half tien donderdagochtend gemeld bij LandschappenNL en vervolgens uitgebreid gecontroleerd. Een (mogelijk) eerste kievitsei moet namelijk aan diverse eisen voldoen. Nadat was vastgesteld dat het om een vers ei gaat, kon het weidevogelseizoen officieel van start.

Ook vorig jaar slaagde Geurt erin om het eerste kievitsei van Nederland te vinden. Niet heel gek, want de gelukkige vinder is al 28 jaar actief als weidevogelbeschermer en is lid van de lokale beschermingsgroep.

Steeds vroeger gevonden

De afgelopen jaren worden de eerste eieren steeds vroeger gemeld. Toch wisselt de exacte datum jaarlijks, afhankelijk van weersomstandigheden en vindplaats. Het begin van het seizoen is cruciaal voor de bescherming van onze iconische weidevogels, zoals de kievit, grutto en tureluur.

Decennialang was het heel normaal dat in Friesland het allereerste kievitsei van ons land werd gevonden. Dat is al enige tijd niet meer zo. Vorig jaar, op 7 maart, werd met Geurt zijn vondst in Brabant het weidevogelseizoen officieel afgetrapt. In 2024 werd de vondst in het Gelderse Beuningen gedaan. Geurt vond toen wel het eerste ei van Brabant. En in 2022 en 2023 was Overijssel de landelijke ‘winnaar’.