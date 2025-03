Eerste kievitsei van Nederland is in Brabant gevonden

Het kan geen toeval meer zijn. Niet voor het eerst heeft Geurt Elemans uit Ravenstein het eerste kievitsei van Brabant gevonden. Maar deze vogelbeschermer heeft toch een primeur te pakken: met zijn vondst, die hij vrijdagmiddag iets na één uur deed, heeft hij ook landelijk gezien het allereerste kievitsei van dit jaar ontdekt.

Ook vorig jaar en in 2018 was Elemans er als de kippen bij. En toch ziet hij dit niet als een prestatie. "Het gaat niet om het eerste ei, maar het is wel mooi", zei de vogelliefhebber vorig jaar al. Toen werd het ei gevonden in een zogeheten plasdrasgebied. Dat is een stuk land waarin het Brabants Landschap water heeft gepompt. De kleigrond wordt hierdoor flink drassig en dat is ideaal voor de kievit, maar ook voor andere beschermde vogels als de wulp en de grutto.

Ook Fien Oost van het Brabants Landschap had eerder die ochtend al verteld dat het een kwestie van tijd was. Na de ontdekking kon de vlag overigens niet meteen uit. Een (mogelijk) eerste kievitsei moet aan diverse eisen voldoen. Hiervoor reisde een soort van ijkmeester helemaal uit Noord-Holland af naar Ravenstein. Hij verzorgde namens LandschappenNL de keuring en zag dat het goed was.

Elemans was al een paar dagen in de natuur op zoek naar het nest met het ‘gouden ei’. Door het zachte weer kon de vondst van Brabants – en dit geval ook Nederlands – eerste kievitsei niet lang uitblijven.

Decennialang was het heel normaal dat in Friesland het allereerste kievitsei van ons land werd blootgelegd. Dat is al enige tijd niet meer zo. Vorig jaar, op 2 maart, werd met de vondst in het Gelderse Beuningen het boerenlandvogelseizoen officieel afgetrapt. In 2022 en 2023 was Overijssel de landelijke ‘winnaar’.

Vorig jaar vond Elemans het eerste kievitsei in Brabant op 3 maart. Het jaar ervoor, moest worden gewacht tot 15 maart (Hooge Mierde). Het kan nog langer: in 2013 werd pas op 21 maart, in Hooge Zwaluwe, de eersteling ontdekt. Vorst of gebrek aan zonuren kan de nesteldrang van kieviten nadelig beïnvloeden.