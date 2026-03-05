Grap over ontvoering zorgt voor grote politie-inzet in Eindhoven

De politie is boos over een vermeende ontvoering in Eindhoven die achteraf een grap bleek te zijn. Voor het incident, dat woensdagochtend werd gemeld aan de Opwettensemolen, kwamen tientallen agenten in actie. Volgens de politie had de melding grote impact op de inzet van personeel. "En dat allemaal om een grap", zegt een woordvoerder van de politie.

Een hardloper meldde dat hij op straat een mishandeling had gezien. Volgens hem werd een man daarna tegen zijn wil in een auto meegenomen. Omstanders spraken van een zware mishandeling, waarna het slachtoffer in een auto werd geduwd die snel wegreed.

De politie nam de melding direct serieus. Er ging een Burgernetmelding uit en er werd gezocht naar een auto.

Grote politie-inzet

Door middel van camerabeelden kon de politie bevestigen dat er iemand in een auto werd meegenomen. Daarmee leek een echte ontvoering aannemelijk en werd een onderzoek gestart.

"Je kunt je voorstellen dat als we zo’n melding krijgen, dit hoge prioriteit krijgt", zegt politiewoordvoerder Aron Gerritsen. "Er worden agenten uit hun bed gebeld, forensisch specialisten komen ter plaatse en er wordt een rechercheteam opgetuigd."