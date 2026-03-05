Grap over ontvoering zorgt voor grote politie-inzet in Eindhoven
De politie is boos over een vermeende ontvoering in Eindhoven die achteraf een grap bleek te zijn. Voor het incident, dat woensdagochtend werd gemeld aan de Opwettensemolen, kwamen tientallen agenten in actie. Volgens de politie had de melding grote impact op de inzet van personeel. "En dat allemaal om een grap", zegt een woordvoerder van de politie.
Een hardloper meldde dat hij op straat een mishandeling had gezien. Volgens hem werd een man daarna tegen zijn wil in een auto meegenomen. Omstanders spraken van een zware mishandeling, waarna het slachtoffer in een auto werd geduwd die snel wegreed.
De politie nam de melding direct serieus. Er ging een Burgernetmelding uit en er werd gezocht naar een auto.
Grote politie-inzet
Door middel van camerabeelden kon de politie bevestigen dat er iemand in een auto werd meegenomen. Daarmee leek een echte ontvoering aannemelijk en werd een onderzoek gestart.
"Je kunt je voorstellen dat als we zo’n melding krijgen, dit hoge prioriteit krijgt", zegt politiewoordvoerder Aron Gerritsen. "Er worden agenten uit hun bed gebeld, forensisch specialisten komen ter plaatse en er wordt een rechercheteam opgetuigd."
Dankzij een deel van het kenteken kwam de politie uiteindelijk bij een huis uit. Daar troffen agenten een van de betrokkenen aan. Toen werd duidelijk dat er geen ontvoering was, maar dat het om een grap ging.
Grote impact
Volgens de politie heeft de actie grote gevolgen gehad voor de inzet van agenten. Andere werkzaamheden bleven liggen en agenten moesten ’s nachts worden opgeroepen.
"De mensen die vannacht zijn opgeroepen om in dienst te komen, kunnen we vandaag niet meer inzetten. En de agenten die vannacht bezig waren, hadden eigenlijk andere dingen kunnen doen", zegt Gerritsen.
Ook in de wijk had de melding impact. "Er gaan Burgernetberichten rond en een hele wijk krijgt dat mee. We kunnen ons voorstellen dat dat voor mensen angstig is."
Mogelijke gevolgen
Waarom de betrokken mannen de grap uithaalden, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de politie lijkt verveling een rol te hebben gespeeld, maar dat wordt nog onderzocht.
Wat de consequenties voor de mannen zijn, is nog niet bekend. De politie bekijkt nog welke stappen worden genomen.
Volgens de politie blijft de impact nog wel even merkbaar. "Het heeft niet alleen vannacht en gisteravond impact. Dit gaat de komende dagen nog door."