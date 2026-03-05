Raadslid heeft PVV-domeinnaam in handen: 'Was voor de zekerheid'

De domeinnaam pvvoss.nl is eigendom van een raadslid van een andere politieke partij uit Oss, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant en DTV Nieuws. Degene die hem heeft vastgelegd laat weten ooit een overstap naar de PVV te hebben overwogen, maar daar uiteindelijk van te hebben afgezien. De PVV reageert gelaten op het feit dat hij de domeinnaam pvvoss.nl bezit: "Het laat zien dat ze heel bang voor ons zijn."

De eigenaar van het domein is Hennie van der Wal, raadslid en nummer vier van Dynamisch en Democratisch Oss (DDO). Hij legde de domeinnaam vast in september 2024, toen hij nog in de gemeenteraad zat voor weer een andere partij: Beter Oss. Acht maanden later hief Beter Oss zichzelf op en stapte Van der Wal over. Niet naar de PVV, maar naar DDO.

‘Ik wilde wel eens snuffelen’

Maar waarom legde hij de domeinnaam vast toen hij nog raadslid was voor Beter Oss? Van der Wal zegt dat hij in die periode op zoek was naar iets nieuws. Hij bezocht drie keer een ‘talentenklasje’ van de PVV Brabant. "Ik wilde wel eens snuffelen, zo van: 'hoe gaat dat bij de PVV?' Omdat ze zo weinig met de pers praten, wist ik dat niet." Van der Wal: "Ik was geïnteresseerd in de PVV en heb de domeinnaam toen vastgelegd voor als het wat zou worden, voor de zekerheid dus." Het klasje was volgens hem redelijk vrijblijvend. De aanwezigen kregen onder andere les in debatteren.

'Ik ken hem!'

Na drie talentenklasjes werd Van der Wal naar eigen zeggen benaderd door DDO. "Toen was mijn conclusie: ik pas beter bij een lokale partij." Het feit dat de PVV 'invloed wil hebben op lokale afdelingen' speelde mee bij die beslissing. Van der Wal moet daar niets van hebben: "Oss heeft zijn eigen problemen." Bijzonder is dat de lijsttrekker van PVV Oss, Mark Hendriks, onlangs aangaf op Van der Wal te willen stemmen, mocht de PVV niet bestaan. Van der Wal verbaast het niet, want de twee zijn geen onbekenden van elkaar. Van der Wal: "Ik ken hem van de talentenklas!"