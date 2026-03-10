Lokale partijen en CDA overal op stembiljet, opmars FvD en linkse fusies

In alle Brabantse gemeenten kun je bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart op het CDA of een lokale partij stemmen. Ook de VVD, D66 en linkse samenwerkingen zijn goed vertegenwoordigd in de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant naar de deelname van partijen aan de lokale verkiezingen.

Omroep Brabant nam alle kandidatenlijsten in alle Brabantse gemeenten onder de loep en vergeleek deze met die van de vorige verkiezingen. Aan de hand van dit onderzoek is te zien waar partijen opnieuw, nieuw, niet meer of nog steeds niet op het stembiljet staan. Het CDA, lokale partijen en de VVD zijn het best vertegenwoordigd in Brabantse gemeenten. In elke gemeente kun je op het CDA stemmen en ook de VVD is bijna overal aanwezig. Op elke plek is ten minste één lokale partij actief. In Den Bosch en Steenbergen doen maar liefst acht lokale partijen mee.

Hieronder zie je welke lokale partijen in jouw gemeente meedoen.

Uitbreiding op radicaal-rechts

Het rechts-radicale Forum voor Democratie timmert ondertussen flink aan de weg in Brabant. Waar bij voorgaande verkiezingen tien lokale Brabantse FvD-afdelingen bestonden, zijn dat er nu zeventien. De partij hoopt ongetwijfeld rechtse kiezers op te pikken die de PVV laat liggen: Geert Wilders doet maar in vijf gemeenten mee, drie meer dan de vorige keer. In Moerdijk doet de PVV niet mee, terwijl Wilders eerder aankondigde dit wel van plan te zijn. Hieronder zie je welke landelijke partijen in jouw gemeente meedoen.

GroenLinks en PvdA overal samen

De grootste groei zien we aan de andere kant van het politieke spectrum, bij de linkse samenwerkingsverbanden. Hier gaat het om lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA die samen de verkiezingen ingaan. Daarbij trekken ze regelmatig op met D66, SP en lokale linkse partijen. Bij de vorige verkiezingen waren er 22 van dit soort samenwerkingen. In maart zijn dat er 46, een groei van 24 gemeenten. Ook opvallend is dat alle lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA opgaan in zo'n samenwerking. Nergens doen ze afzonderlijk mee. Elders in het land, zoals in Amsterdam, Nijmegen en Maastricht, is dit wel het geval.

Niet alle partijen breiden zich uit. De ChristenUnie doet nog maar in vijf gemeenten mee (was negen) en 50PLUS trekt zich uit twee plaatsen terug. D66, de partij die het bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in oktober juist goed deed, neemt afscheid in vier gemeenten. In Bernheze werd bijvoorbeeld geen kandidatenlijst ingeleverd, omdat het aantal actieve leden volgens de lokale afdeling de afgelopen jaren fors is afgenomen. Meer kandidaten

Het aantal Brabanders dat zich kandidaat stelt is vergeleken met de vorige verkiezingen toegenomen. Toen waren er nog 10.528 kandidaat-raadsleden. Deze keer zijn dat er 452 meer: 10.980. De grootste groei is te zien in Steenbergen, waar de kandidatenlijst 71 procent langer is. In Boxtel daalde het aantal kandidaten juist het meest: 20 procent minder mensen wilden in die gemeente op het stembiljet. Hieronder zie je de toe- of afname van het aantal kandidaten in jouw gemeente.

Slechts een kleine groep van deze aspirant-raadsleden mag na 18 maart daadwerkelijk een zetel innemen. Brabant telt dan 1.366 raadsleden. Dat zijn er 12 meer dan nu, omdat Bergen op Zoom, Eersel, Someren, Sint-Michielsgestel, Someren en Waalwijk er elk twee zetels bij krijgen. Dit komt omdat de gemeenten meer inwoners hebben dan tijdens de vorige verkiezingen. Hieronder zie je het aantal raadszetels dat bij de verkiezingen te verdelen is in jouw gemeente.

Over dit onderzoek: Omroep Brabant nam de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart onder de loep. We noteerden welke partijen in welke gemeenten deelnemen aan deze lokale verkiezingen en hielden bij hoeveel kandidaten er per gemeente zijn. Deze data vergeleken we met dezelfde data van de vorige lokale verkiezingen. Hier lees je alles over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Brabant.