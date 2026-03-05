Kersverse premier Rob Jetten fietsend door Roosendaal tijdens werkbezoek

Het was zijn allereerste werkbezoek in Nederland: minister-president Rob Jetten fietste donderdag door Roosendaal om achterstandswijken te bezoeken. Toeval dat hij in Brabant was? "Misschien niet helemaal. Het is fijn om in eigen provincie op bezoek te gaan", zegt de kersverse premier.

Premier Jetten keek vanaf het dak van theater De Kring naar de spoorzone, een gebied waar veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Daarna dook hij op de fiets de wijk in om te zien en horen wat daar allemaal gebeurt. Zo bezocht hij een verloederde straat in het Oude Centrum en het winkelcentrum de Rembrandtgalerij.

Problemen aanpakken Roosendaal is één van de 21 plaatsen in Nederland die meedoen met het Nationaal Programma Leefbaar en Veilig. De gemeente wil problemen aanpakken in vijf achterstandswijken.

Waar de ene passant Jetten niet herkent, vindt de ander het des te leuker om de nieuwe premier in levende lijve te zien. "Wij wisten stiekem ook dat hij kwam", geeft een vrouw toe.

Ongeveer de helft van de inwoners van Roosendaal woont in een achterstandswijk. Ook Jetten ziet hier de uitdagingen. "Je ziet dat in Roosendaal de opgave groot is als het gaat om verloedering van panden, opleidingscijfers en gezondheidsproblematiek die meespelen", somt hij op. "Ik ben onder de indruk hoe Roosendaal dit aanpakt."

Het Rijk heeft geld vrijgemaakt om verloedering in de wijken tegen te gaan en andere problemen op te lossen. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners werken hieraan mee.

20 miljoen euro uitgetrokken

Voor specifiek Roosendaal is er zo'n twintig miljoen euro uitgetrokken. Dennis Damink, directeur van het Nationaal Programma Roosendaal, vertelt dat met het geld onder andere huizen worden gebouwd en verduurzaamd. Het project gaat vijftien tot twintig jaar duren.

Bakker Murat kreeg een bezoek van de minister-president om te praten over zijn bakkerij en het reilen en zeilen in de wijk De Westrand. "Het is de laatste jaren rustig. De gemeente zorgt goed voor politie, handhaving en camerabewaking hier", zegt hij.

Murat is in ieder geval te spreken over zijn ontmoeting met Jetten in zijn winkel. "Hij is heel lief. Ik heb echt goed gesproken met hem", vertelt hij.

Ook Jetten zegt het fijn te vinden door Roosendaal te fietsen, vooral na een week met vergaderingen in binnen- en buitenland. "Je proeft hier ook de Brabantse mentaliteit. Niet klagen, maar samen de schouders eronder zetten en kijken hoe je er samen iets van kan maken."