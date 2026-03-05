Lammetjesfeest in Zijtaart: vijfling geboren op boerderij Hans
Dat het volop lente is, is duidelijk te merken. Waar op de schapenboerderij van Marc al een lammetjesvierling werd geboren, wisten ze in Zijtaart al helemaal niet wat ze meemaakten. In de schuur van schapenhouder Hans Schepers kwam vorige week een vijfling ter wereld. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En bijna niemand", zegt Hans. "Ik heb gehoord dat zoiets een kans van één op een miljoen is."
Hans houdt al dertig jaar schapen als hobby. Op zijn erf lopen Zwartblesschapen, herkenbaar aan de witte streep op hun kop en witte 'sokjes', zoals hij het zelf zegt. Eén keer per jaar krijgen de ooien lammetjes.
"Normaal zijn dat er twee", vertelt Hans. Maar dit keer had hij al het vermoeden dat het er meer zouden worden. "Ze was echt heel dik. Mensen zeiden al: 'Hans, toch, die kan haast niet meer lopen of liggen.'"
Volgens schapendierenarts Rianne Van Helden is een vijfling bij dit soort schapen zeldzaam. "Exacte cijfers weet ik niet, maar meestal krijgen ooien één of twee lammetjes, soms drie."
Een bevalling van een vijfling is wel wat pittiger. "De baarmoeder is uiteindelijk even groot, en hoe meer lammetjes, hoe minder ruimte", legt Van Helden uit. "Moeder kan stofwisselingsproblemen krijgen, want het vergt veel van het lichaam." En zo’n vijfling vergt ook veel van de boer. "Je voelt tijdens de bevalling drie koppen en zes poten, dus soms moet je helemaal uitvogelen wat bij wie hoort, voordat je eraan gaat trekken."
Hans had de hulp van Rianne niet nodig, maar wist ook niet helemaal wat hij meemaakte toen het zover was. "Het hield maar niet op. Bij de vierde grapte ik tegen mijn vriendin: 'Voel eens of de grabbelton leeg is.' Maar die was niet leeg, toen kwam er nog een", lacht de schapenhouder. "Maar alle lammetjes zijn gezond, wat wil je nog meer?"
Al betekent dat wel extra werk voor de 74-jarige Hans. Want net als Marc, die nu zoet is met een vierling, moet hij de lammetjes bijvoeren met de fles. "Moeder heeft maar twee spenen, dus de kleinste krijgen de fles, want die zien er wat dunner uit." En daaraan hebben hij en zijn vriendin Nettie een dagtaak. "Om zeven uur ’s ochtends, als we uit bed komen, krijgen ze de fles. In de middag, ’s avonds rond etenstijd en rond middernacht ook weer."
Volgens Hans hebben de lammetjes het prima naar hun zin. "Het is lekker weer, dus ze kunnen al naar buiten. Ze springen lekker door de wei, met moederschaap gaat het goed. Heerlijk om te zien."