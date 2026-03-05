Actievoerders vernielen 23 ruiten van universiteit in Eindhoven

Bijna alle ruiten van de ingangen van het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn vernield. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De vernielingen bij de zaal, die bedoeld is voor lezingen en voorstellingen, zijn opgeëist door een pro-Palestijnse actiegroep. De 23 kapotte ramen en kapotte glazen deuren zijn donderdag afgedekt met houten platen. Ook zijn er ramen beklad met rode verf.

Volgens de politie zijn vijf van de zes ingangen op de begane grond en twee ingangen op de eerste verdieping vernield. De actie vond plaats op de tweede dag van de Career Expo, de, jaarlijkse beurs van de TU/e waar studenten in contact komen met bedrijven voor stages, banen en afstudeerprojecten.

Het is een actie van Palestine Action NL. In een Instagram-post leggen ze uit dat de TU/e betrokken is bij onderzoek en projecten voor het Israëlische leger. In hun post geven ze hun vernielingen toe: "Last night, autonomous activists decorated all entrances to the auditorium building of the TU/e. The action follows the successful occupation of the roof. The University is part of several research and development projects that involve the Israeli military…"

Niet de eerste actie

Dinsdagochtend klommen er ook al zo’n vijftien demonstranten op het dak van een TU/e-gebouw. Ze hingen spandoeken op, zwaaiden met vlaggen en staken fakkels aan. Op een van de spandoeken stond: 'No profit from genocide'. De activisten riepen onder meer: 'Free Palestine' en willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt.