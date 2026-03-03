Demonstranten op dak TU/e, eisen dat banden met Israël worden verbroken

Demonstranten zijn dinsdagochtend op het dak van een gebouw van de TU/e geklommen. Zo'n vijftien activisten zitten op een van de daken op de campus in Eindhoven met spandoeken, vlaggen en fakkels. De demonstranten willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt en roepen: 'Free Palestine'.

De politie is in overleg met de beveiliging van de universiteit over hoe ze de demonstranten veilig naar beneden kunnen krijgen. Op een van de spandoeken die de demonstranten hebben opgehangen staat: 'No profit from genocide'. Demonstranten zijn welkom

Volgens een woordvoerder van de universiteit is de demonstranten rond het middaguur gevraagd om van het dak af te komen, maar dit hebben ze niet gedaan. Daarna is gevraagd of de politie op wil treden. Demonstranten en demonstraties zijn welkom op de universiteit, "maar het moet qua overlast niet de spuigaten uitlopen en de situatie moet veilig zijn". Dit laatste is volgens de woordvoerder op dit moment niet het geval. "Het dak waarop de demonstranten staan heeft namelijk geen reling."

Hoogteteam van de politie onderweg

Een speciaal hoogteteam van de politie is daarom vanuit Rotterdam onderweg naar de TU/e. Zij zullen op de campus gaan kijken hoe zij op een veilige manier bij de demonstranten kunnen komen. Het is onduidelijk of zij ook over zullen gaan op ontruiming. Tweedaags evenement

Deze dinsdag en woensdag vindt op de universiteit de 'Career Expo' plaats. Toekomstige werkgevers, waaronder meer dan honderd bedrijven presenteren zich tijdens deze dagen op de universiteit. De universiteit geeft aan te weten dat er tijdens dit evenement soms ook bedrijven aanwezig zijn waar de demonstranten iets van vinden. "Dit laten zij ook sinds een paar jaar aan ons weten", vertelt de woordvoerder. Het is voor de universiteit alleen nog niet duidelijk wat de demonstranten precies willen.







