Deze gemeente maakt draai en bouwt toch extra huizen voor Brainportregio

Bewoners, kopstukken van de Eerselse gemeentepolitiek en de dorpsraden kwamen donderdagavond samen in een volle zaal van De Eikenburg in Eersel. Tijdens het kiezersdebat spraken zij over wat hen bezighoudt: groei. Vooral de groei van het aantal woningen voor jongeren, senioren en expats stond centraal. Eerder koos de gemeenteraad ervoor tegen de plannen van de provincie in te gaan en slechts 2.750 woningen te bouwen, maar alles wijst erop dat dit aantal binnenkort losgelaten wordt en dat er fors meer huizen bij zullen komen.

Woningbouw in de regio is een belangrijk onderwerp in Eersel en de dorpen Duizel, Steensel, Vessem, Knegsel en Wintelre. Tegen 2040 zal ongeveer 30 procent van de inwoners 65 jaar of ouder zijn, wat betekent dat er flink meer seniorenwoningen nodig zijn. Tegelijkertijd is er behoefte aan 2.000 woningen voor jongeren, die het liefst in hun dorp willen blijven wonen. Ook vanwege de verwachte enorme groei van de Brainportregio, waaronder ASML, zijn de komende jaren veel nieuwe woningen nodig. Afgesproken is dat er in totaal 13.000 nieuwe huizen moeten komen in de Kempen, waarvan 5.500 in de gemeente Eersel. De Eerselse gemeenteraad stemde er eerder voor slechts 2.750 nieuwe woningen te bouwen, een halvering dus. Zo wil de raad het dorps karakter van de kernen behouden. Twee wethouders dienden daarop hun ontslag in, en het leverde een pittige brief van de provincie op.

"Volgens mij hadden we deze keuze überhaupt nooit moeten maken."

Het gros van de partijen liet donderdagavond weten het maximum van 2.750 woningen los te willen laten in de komende vier jaar. "Volgens mij hadden we deze keuze überhaupt nooit moeten maken", zei Ivonne Cune, fractievoorzitter van de VVD. "We kiezen voor groei en vooruitgang, zodat er ook ruimte ontstaat om te investeren."

"Bouw wat je nodig hebt in ieder dorp", vulde CDA-lijsttrekker Mario Sleegers aan. "De getallen moeten passen bij het ambitiescenario dat in deze regio hoort."

CDA-lijsttrekker Mario Sleegers aan het woord tijdens het kiezersdebat in Eersel (foto: Karin Kamp).

Alleen GroenLinks-PvdA hield voet bij stuk. Commissielid Maurice Pennings baseerde zich op een rapport waaruit blijkt dat 2.750 woningen tot 2040 ruim voldoende zijn om alles op te vangen. Zijn uitspraak leverde geroezemoes op in de zaal.

"Hoe kun je met zo'n forse uitbreiding het dorpskarakter behouden?"

"Wat ik me afvraag is hoe je met zo'n forse uitbreiding het dorpsgevoel kunt behouden? Want het dorpse karakter is juist wat het zo charmant maakt om hier te wonen", zei een vrouw uit het publiek. De VVD was duidelijk. "Groei is nodig zodat jongeren hier kunnen blijven wonen, gezinnen kunnen doorgroeien en ouderen kunnen doorstromen naar een passende woning", aldus de 21-jarige Mees Wijne, nummer drie op de kandidatenlijst. "Woningbouw is geen bedreiging voor het dorpse karakter van Eersel, maar een voorwaarde om dat karakter levend te houden. Een dorp zonder ruimte voor de nieuwe generatie verliest zijn ziel."

"Ik leer nieuwe bewoners Brabants, want dan zijn ze echt geïntegreerd."

Een van de toehoorders verwoordde het mooi. "Gerard van Maasakkers zong ooit 'Hier heur ik thuis'", zei hij. "Het dorpse karakter heeft niets te maken met of je met 4.000, 8.000 of 12.000 mensen bent. En het maakt ook niet uit of je een Brabander bent of een Kempenaar. Het hangt er vanaf hoe we als mensen dingen samen doen." "Als er te langzaam wordt gebouwd, dan zie je de problemen zich opstapelen", vervolgde hij. "De bouw van huizen in een dorp, hoe kleinschalig ook, is één groot coöperatief gebeuren. Ongeacht welke taal je spreekt, want met sommigen moet ik Engels of Duits praten. En dan leer ik ze Brabants, want dan zijn ze echt geïntegreerd."

Een volle zaal bij het kiezersdebat in Eersel (foto: Karin Kamp).