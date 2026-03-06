Jary vindt eerste week Harry Potter-show insane: 'Na 2 minuten al gejoel!'

"Ik ben best wel gesloopt", vertelt acteur Jary Sluijter lachend na de eerste week van de nieuwe theatershow Harry Potter en het Vervloekte Kind. Die wordt opgevoerd in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Sluijter neemt daarin een van de hoofdrollen op zich: die van Scorpius Malfidus. "Er zitten al blauwe plekken op mijn benen."

Sluijter noemt zijn eerste week met Harry Potter en het Vervloekte Kind in één woord: insane. "Je kunt je voorstellen dat er heel veel illusies in deze show zitten", vertelde hij vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoemorgen op Omroep Brabant. Eerder betitelde hij het spektakel al als 'een soort Hans Klok meets een heel mooi toneelstuk'. "In de tweede minuut van de voorstelling ging het publiek al massaal klappen en joelen. Ze konden niet geloven wat ze zagen. Kijk, na acht weken repeteren zijn alle trucs en illusies voor ons als acteurs inmiddels een beetje normaal geworden. Maar op het moment dat het publiek dan zo tekeergaat, besef je weer: dit is zo vet om te zien! Dat vind ik heel leuk."

Scorpius Malfidus, de rol die Sluijter op zich neemt, is de zoon van Draco Malfidus uit de bekende films en de boeken van Harry Potter. Scorpius gaat tijdens deze voorstelling samen met de zoon van Harry Potter - want die heeft inmiddels ook kinderen - op avontuur. Het verhaal speelt zich, net zoals in de boeken van J.K. Rowling, af op toverschool Zweinstein.

"Ik heb soms best wat gescholden tijdens de repetities."

Om zich goed voor te bereiden op zijn rol, ging Sluijter het spektakel van tevoren bekijken op Broadway in New York. Daar wordt dezelfde show opgevoerd, met andere acteurs. Daar raakte hij zelf ook verwonderd over alle trucs die hij zag. "En nu mag ik ze zelf doen!" Lachend: "En het lukt ook gewoon!" Er zitten wel uitdagingen bij. Een van de lastigste dingen om te oefenen vond hij de truc met de tijdverdrijver. "Dat is een rond dingetje dat kan zweven. Die tijdverdrijver moet ik tussen mijn handen laten zweven. Om dat voor elkaar te krijgen, dat vond ik in het begin heel erg moeilijk. Het is zo'n verfijnde techniek! Je moet dan met je vingers, je handen én je lichaam dingen doen... Ik heb soms best wat gescholden tijdens de repetities." Sowieso heeft Sluijter een intense rol. Hij zit in veel scènes, moet op het podium veel heen en weer lopen en trappen oplopen. "We worden ook een paar keer op de grond gesmeten, er zitten nu al blauwe plekken op mijn benen. Maar het is wel heel leuk, je krijgt zoveel terug van het publiek! Het is een heel dankbare rol, mensen vinden het heel leuk om te zien."