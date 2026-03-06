Bestuurders negeren rood kruis boven de A16 na ongeluk
Op de A16 bij Breda is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd met twee auto's. De voertuigen raakten allebei beschadigd en moesten worden weggesleept. Eén rijstrook was afgesloten, maar daar hadden verschillende weggebruikers lak aan.
Het rode kruis werd door sommige bestuurders genegeerd. De politie heeft foto's gemaakt van auto's die toch over die weghelft reden. Het is niet bekend hoeveel bekeuringen er zijn uitgedeeld.
Een weginspecteur van Rijkswaterstaat stond op de afgesloten rijstrook om duidelijk te maken dat automobilisten van dat stuk weg moesten. Een automobilist stopte zelfs op de snelweg om het gesprek aan te gaan.
Eén slachtoffer van het ongeluk is nog nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
'Je kiest de niet-logische optie'
Het gebeurt veel vaker dat bestuurders een rood kruis boven de weg negeren. Zo'n strook wordt niet voor niks afgesloten, toch is het niet onlogisch dat sommige bestuurders zich niets aantrekken van een rood kruis. "Je moet snel een beslissing maken", legde Paul van de Coevering, professor Mobiliteit bij Breda University of Applied eerder uit aan Omroep Brabant.
"In zo'n situatie zie je dat je vaak de niet-logische optie kiest", gaat hij verder. "Als je mensen nu zou vragen waarom ze dit zaterdagavond hebben gedaan, kunnen ze je het waarschijnlijk niet meer navertellen."