Bestuurders negeren rood kruis boven de A16 na ongeluk

Op de A16 bij Breda is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd met twee auto's. De voertuigen raakten allebei beschadigd en moesten worden weggesleept. Eén rijstrook was afgesloten, maar daar hadden verschillende weggebruikers lak aan.

Het rode kruis werd door sommige bestuurders genegeerd. De politie heeft foto's gemaakt van auto's die toch over die weghelft reden. Het is niet bekend hoeveel bekeuringen er zijn uitgedeeld. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat stond op de afgesloten rijstrook om duidelijk te maken dat automobilisten van dat stuk weg moesten. Een automobilist stopte zelfs op de snelweg om het gesprek aan te gaan.

Eén slachtoffer van het ongeluk is nog nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

