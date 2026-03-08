Watertoren Raamsdonksveer herrijst langzaam uit de steigers

File rijden bij knooppunt Hooipolder was nog nooit zo leuk. De bekende watertoren langs de snelweg bij Raamsdonksveer herrijst uit de steigers. De top is weer te zien en dat levert mooie plaatjes op. "Ik word steeds blijer", lacht uitvoerder Jos Bouwens uit Raamsdonk trots.

Geen grauwe en grijze massa, maar mooie steentjes pronken bovenop de toren. Het 44 meter hoge icoon wordt weer in oude glorie hersteld. "De details komen nu prachtig naar voren", glundert uitvoerder Jos. In de toren uit 1925 komen een skybar en vergaderzalen. Daarnaast komt een hotel, dat is nieuwbouw. Rijkswaterstaat werkt ondertussen de klok rond aan de naastgelegen file-hotspot.

(foto: JimJan Multimedia iov Oome Raamsdonk).











Hoogtepunt

De iconische kop is dus weer zichtbaar, ook vanaf de A27 en A59. "Dat was wel een moment hoor", glundert Jos, die dagelijks op de toren staat. "De watertoren is heel belangrijk! Ik heb er echt hart voor", vervolgt de geboren Raamsdonker enthousiast. "Ik ken haar al heel mijn leven. Als kind zag ik de toren al op de fiets", zo blikt hij met weemoed terug.

Zo zag de toren er de laatste jaren uit (archieffoto: ANP).

In mei kun je de watertoren in zijn volle glorie zien, dan zijn de steigers helemaal weg. In de zomer moet de toren af zijn. Een hotel met 150 kamers, congres- en vergaderzalen en een skybar met 360 graden uitzicht over de regio, opent er dit jaar de deuren. Na de zomer moeten de eerste gasten worden verwelkomd in Postillion Hotel Breda-Biesbosch, zoals het nieuwe hotel heet. Het uitzicht vanaf de watertoren is hier in 360 graden te bekijken.

Sloopkogel



De sloopkogel zou door de watertoren gaan, vanwege achterstallig onderhoud en ernstige waterschade. De toren is verkocht voor één euro, met de belofte hem op te knappen. Eerst kwam er een kunsthandel, de zoon van de toenmalige koper begint er nu een hotel.