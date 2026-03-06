Man komt om bij Highland games: taakstraffen geëist tegen organisatoren

Twee organisatoren van de Highland Games in Geldrop moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, taakstraffen van 140 en 100 uur krijgen voor dood door schuld. De twee mannen worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van de 65-jarige Jan, die dodelijk werd getroffen tijdens het hamergooien.

Op 7 augustus 2022 liep Jan met zijn vrouw door de bloementuin bij Kasteel Geldrop. Aan de andere kant van de heg waren de Highland Games bezig. Het ging mis tijdens de zogenoemde ‘hammer throw’. Bij deze worp, waarbij een stok met daaraan een metalen bal wordt geslingerd, ging het mis en kwam de bal aan de andere kant van de heg terecht. Jan werd vol op de borst geraakt en overleed ter plekke. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

"Als alles op orde was geweest, was mijn pa er nu nog geweest.”

Tijdens de zitting vertelt de weduwe van Jan emotioneel hoe zij haar man op die plek verloor. “We stonden naast elkaar. Ik hoorde een vreemd geluid en jij ging onderuit. Ik wist meteen dat het foute boel was.” Ze vertelt hoe ze nog geholpen heeft om spullen uit de ambulance te halen en hoe er uiteindelijk besloten werd om de reanimatie te stoppen. “Ik ben nog naar de jonge werper gelopen en heb hem geprobeerd te troosten. Het was niet zijn schuld.” “De Highland Games waren van iedereen tot het mis ging”, zegt de weduwe. De dochter laat iemand van slachtofferhulp een verklaring voorlezen. “Ik ben ongelooflijk kwaad. Het lijkt alsof iedereen de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Als alles op orde was geweest, was mijn pa er nu nog geweest.”

"Ze zijn allebei verantwoordelijk"

Na het ongeluk wezen verschillende partijen naar elkaar wie verantwoordelijk was voor de veiligheid en vergunningen. Ook tijdens de rechtszaak wordt er de hele tijd naar elkaar gewezen. Maar volgens het Openbaar Ministerie is het helder. Beide mannen hebben het evenement georganiseerd en zijn dus allebei verantwoordelijk. Allebei hadden ze hun eigen rol. Tommy de B. uit Hulst van de Highland Games Federatie Nederland en Robin B. uit Eindhoven, die de marketing verzorgde voor de stichting Village Marketing Geldrop-Mierlo, hebben samen dit evenement opgezet.

“Robin benaderde Tommy om de Highland Games naar Geldrop te halen. Samen zijn ze een datum en tijdstip overeengekomen. Tommy benaderde de atleten, heeft het veld opgebouwd en was speaker bij de wedstrijden. Alles rond het evenement ging via Robin”, zegt de officier van justitie.

“Ze hebben allebei dit ongeluk nooit gewild."

Maar volgens justitie zijn er geen overleggen geweest over de gevaren en de risico’s. “Ook in de ochtend voor de wedstrijd niet”, zegt de officier van justitie. Zo was de bloementuin niet afgesloten. “Er is niet goed gecontroleerd of daar geen mensen waren.” Daarnaast was het veld waar het hamerslingeren werd gedaan veel te klein. “Ze hebben allebei dit ongeluk nooit gewild. Maar je kunt het wel verwijten dat ze dit evenement hebben gehouden op een veel te kleine plek en niet goed voor de veiligheid hebben gezorgd. Hamerslingeren is immers zeer gevaarlijk.” Ook wordt hen verweten dat ze geen vergunning hebben aangevraagd, wat wel had gemoeten.

“Het was niet mijn verantwoordelijkheid."