Arrestatie gebedsgenezer: rechter tikt burgemeester Hoes op vingers

Na de politie tikt nu ook de rechter burgemeester Onno Hoes op de vingers. De rechter oordeelt dat Hoes, destijds tijdelijk burgemeester van Tilburg, nalatig is geweest na de arresatatie van gebedsgenezer Tom de Wal.

Op 9 januari werd De Wal gearresteerd op straat nadat de burgemeester aan hem had laten weten dat een geplande bijeenkomst in de kerk Praise niet door mocht gaan, omdat er geen vergunning voor was aangevraagd. Na de arrestatie van de gebedsgenezer besloot zijn organisatie Frontrunners Ministries niet stil te zitten en bezwaar te maken tegen het besluit van de tijdelijke burgemeester. Ze dienden ook een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Met zo'n voorlopige voorziening vraag je de rechter om een voorlopige beslissing te nemen, omdat je de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Nalatig

Eerder liet de politie al aan De Wal weten dat de arrestatie onterecht was. En ook de zaak is inmiddels voor de voorzieningenrechter gekomen en uit de uitspraak blijkt dat de rechter vindt dat de tijdelijke burgemeester Onno Hoes nalatig is geweest. Uit documenten die de burgemeester heeft aangedragen en uit de raadsinformatiebrief die hij op 13 januari met de gemeenteraad deelde, blijkt dat het ingrijpen door de politie op die bewuste avond plaatsvond op initiatief van de burgemeester. Daarbij was volgens de rechter sprake van bestuursdwang.

Bij bestuursdwang kan een burgemeester met spoed direct ingrijpen. In zo'n geval moet de burgemeester alsnog zo snel mogelijk daarna een besluit bekendmaken. Tijdelijk burgemeester Onno Hoes heeft dit niet gedaan en uit een brief aan de rechter blijkt ook dat hij niet van plan is om dat nog te doen. Volgens de burgemeester was er namelijk geen sprake van bestuursdwang. De rechter kan dit standpunt niet volgen, blijkt uit de uitspraak. Eerder liet Onno Hoes in het tv-programma Café Kockelman weten dat hij geen spijt heeft van de arrestatie en hij het morgen weer zou doen. Burgemeester moet betalen

Volgens de rechter is er bij Frontrunners een onzekere situatie ontstaan, doordat de burgemeester het heeft nagelaten om de beslissing schriftelijk te bevestigen. De Wal wist niet waarom er bestuursdwang was toegepast en of dit in de toekomst vaker zou gaan gebeuren als Frontrunners Ministries iets in Tilburg zou organiseren. Daarom heeft de rechter besloten dat de burgemeester de kosten voor de griffie moet vergoeden en de proceskosten van Frontrunners moet betalen tot een bedrag van 934 euro. De voorlopige voorziening die Frontrunners indiende, wijst de rechter af omdat er nu geen spoedeisende situatie meer is en aangezien Frontrunners geen diensten meer op de planning heeft staan in de kerk Praise in Tilburg.

