Onno Hoes over arrestatie Tom de Wal: 'Ik zou het morgen weer doen'

Burgemeester Onno Hoes van Tilburg heeft geen spijt van de arrestatie van Tom de Wal, die op 9 januari gebedsgenezingen uitvoerde voor de ingang van Kerk Praise. De gemeente Tilburg had dat verboden omdat er geen vergunning voor was.

Silke Bertens Geschreven door

Dat liet de burgemeester vrijdagavond weten in het tv-programma Café Kockelmann. "We wisten tweeënhalf uur van tevoren dat Tom de Wal naar Tilburg zou komen. We konden geen contact met hem krijgen, dus moesten we beoordelen wat hij ging doen", vertelde Hoes in het programma. Hoes keek op de website en zag onder het kopje evenementen dat De Wal naar Kerk Praise in Tilburg zou komen. "Hij noemde het zelf een evenement. Ik heb geen spijt, totaal niet."

Kerkdienst of niet?

In het interview ontstond een scherpe woordenwisseling tussen presentator Sven Kockelmann en burgemeester Hoes. Kockelmann stelde dat een burgemeester volgens de grondwet niet mag ingrijpen bij een kerkdienst. Hoes benadrukte dat hij geen kerkdienst heeft verstoord: volgens hem ging het om een evenement waarvoor Kerk Praise geen vergunning had. Op de vraag of hij Tom de Wal opnieuw zou laten arresteren als dezelfde situatie zich morgen zou voordoen, antwoordde Hoes volmondig: "Ja."