Opgepakte Tom de Wal gaat juridische stappen nemen tegen gemeente Tilburg

Gebedsgenezer Tom de Wal gaat juridische stappen nemen tegen de gemeente Tilburg. Waarnemend burgemeester Onno Hoes verbood vorige week een genezingsdienst van De Wal in de kerk Praise. Hierop hield De Wal op straat een gebedsgenezing en werd opgepakt.

Hoes verbood de bijeenkomst in de kerk vorige week, omdat het volgens hem een evenement was en een vergunning ontbrak voor de gebedsgenezing. "We moeten juridische stappen ondernemen omdat dit anders een precedent geeft voor meer soortgelijke handelingen van overheden", antwoordt De Wal op vragen van Omroep Brabant.

Nadat De Wal op straat verder ging en opgepakt werd, klonken er kritische geluiden over het handelen van de gemeente. "Een burgemeester heeft geen bevoegdheden om een kerkdienst te beëindigen. Er is een speciale reden nodig om überhaupt een kerk binnen te treden als overheid", zei hoogleraar Paul van Sasse van IJsselt.