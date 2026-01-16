Opgepakte Tom de Wal gaat juridische stappen nemen tegen gemeente Tilburg
Gebedsgenezer Tom de Wal gaat juridische stappen nemen tegen de gemeente Tilburg. Waarnemend burgemeester Onno Hoes verbood vorige week een genezingsdienst van De Wal in de kerk Praise. Hierop hield De Wal op straat een gebedsgenezing en werd opgepakt.
Hoes verbood de bijeenkomst in de kerk vorige week, omdat het volgens hem een evenement was en een vergunning ontbrak voor de gebedsgenezing. "We moeten juridische stappen ondernemen omdat dit anders een precedent geeft voor meer soortgelijke handelingen van overheden", antwoordt De Wal op vragen van Omroep Brabant.
Nadat De Wal op straat verder ging en opgepakt werd, klonken er kritische geluiden over het handelen van de gemeente. "Een burgemeester heeft geen bevoegdheden om een kerkdienst te beëindigen. Er is een speciale reden nodig om überhaupt een kerk binnen te treden als overheid", zei hoogleraar Paul van Sasse van IJsselt.
Kerkdiensten of evenementen?
Maar zijn de bijeenkomsten van De Wal en Frontrunners Ministries nu kerkdiensten of evenementen? De omstreden gebedsgenezer geeft zelf antwoord. "De vraag is complexer dan je hem hier stelt. Frontrunners organiseert allerlei soorten activiteiten: outreaches, diensten, gebedsavonden en scholingen. Al deze activiteiten zijn godsdienstige bijeenkomsten", zegt De Wal.
"Daarom kan Frontrunners door heel Nederland gebruik maken zowel van maatschappelijke gebouwen als evenementenlocaties, kerkgebouwen, theaters, huiskamers en buurthuizen. Het enige waar wij een vergunning of manifestatiemelding voor nodig hebben, is als we dit in het openbaar op straat doen."
Op onze dossierpagina lees je alle verhalen over de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal.
Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder diensten van de religieuze organisatie van Tom de Wal, je hoort hun ervaringen in de podcast Op hoop van zegen hier: