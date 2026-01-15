De avond dat de overheid ingreep bij dienst De Wal: hoogleraar legt uit

De genezingsdienst van Tom de Wal die vrijdagavond werd beëindigd, was volgens de gemeente Tilburg een evenement waar de gebedsgenezer geen vergunning voor had. Tweede Kamerleden van SGP, CU en FvD zetten daar hun vraagtekens bij. Ze vragen zich af of een kerkdienst wel als evenement gezien mag worden. Het roept de vraag op hoe ver de grenzen van de vrijheid van godsdienst reiken. Paul van Sasse van IJsselt is bijzonder hoogleraar Recht en Religie, hij beantwoordt vijf vragen over dit thema.

Wat houdt de vrijheid van godsdienst in?

"De vrijheid van godsdienst is opgenomen in Artikel 6 van de Grondwet en in verdragen. Het houdt in dat iedereen een godsdienst mag hebben en belijden, mits dat binnen de grenzen van de wet gebeurt. Het gaat hier om historisch groot goed, dat ook verband houdt met de scheiding tussen kerk en staat. Religieuze organisaties en samenkomsten genieten een sterke bescherming, terwijl de wet ook ruimte biedt voor alternatieve geneeswijzen en genezingsdiensten." Mag de gemeente of de politie een kerkdienst beëindigen?

"Een burgemeester heeft geen bevoegdheden om een kerkdienst te beëindigen. Er is een speciale reden nodig om überhaupt een kerk binnen te treden als overheid. Een reden om een kerkdienst te kunnen beëindigen zou bijvoorbeeld het betrappen op heterdaad van een strafbaar feit kunnen zijn. Bijvoorbeeld als een voorganger in een gebedshuis haat predikt en hiermee aanzet tot haat of discriminatie, maar zelfs in zo'n geval zou iemand sneller achteraf aangehouden worden."

"Voor samenkomsten buiten kerken kunnen op basis van de Wet openbare manifestaties wel voorschriften en beperkingen worden gesteld: altijd om wanordelijkheden te voorkomen, in het belang van de afhandeling van verkeer of in het belang van de volksgezondheid. Zo worden er bijvoorbeeld voorschriften voor de verkeersveiligheid gesteld bij het organiseren van een processie", legt de hoogleraar uit. Toch is de genezingsdienst van De Wal in de kerk Praise in Tilburg vrijdagavond beëindigd. De gemeente ziet de dienst als evenement en beroept zich op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin heeft de burgemeester wel bevoegdheden om evenementen te beëindigen.

