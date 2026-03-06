Kerken willen deze supermarkt op zondag dicht: 'Rustdag ter ere van God'

De Albert Heijn in Sleeuwijk moet op zondag gesloten blijven. Dat is de boodschap die 26 kerken hebben gestuurd naar de gemeenteraad van Altena, die hier een besluit over moet nemen. “Het is een rustdag ter ere van God.”

De zondagsrust in de gemeente Altena staat al enige tijd ter discussie. De Albert Heijn in Sleeuwijk wil namelijk dolgraag open op de Dag des Heeren. Dat leidt tot weerstand in de gelovige gemeente, onder andere bij de 26 kerken. 'Zondagsrust is nog steeds aan bewoners geschonken'

Vertegenwoordigers van de 26 kerken in de gemeente Altena hebben daarom een brief geschreven aan de gemeenteraad, die na de gemeenteraadsverkiezingen een besluit moet nemen of de Albert Heijn wel of niet open mag op zondag.



“Wij spreken onze waardering uit dat de zondag als rustdag een speciale plaats in onze gemeente heeft”, schrijven de kerkvertegenwoordigers. “Als één van de weinige gemeenten in Nederland is dit nog steeds aan de bewoners van Altena geschonken.” Tradities en gewoonten

Nu mogen winkels, door het winkeltijdenbesluit van de gemeente Altena, daar enkel van maandag tot en met zaterdag van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds geopend zijn. En dat betekent dat er op zondag niet gehamsterd kan worden in de gemeente Altena. Klanten moeten voor hun grote of kleine boodschap naar Heusden, Waalwijk, Raamsdonksveer of Gorinchem.