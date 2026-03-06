Kerken willen deze supermarkt op zondag dicht: 'Rustdag ter ere van God'
De Albert Heijn in Sleeuwijk moet op zondag gesloten blijven. Dat is de boodschap die 26 kerken hebben gestuurd naar de gemeenteraad van Altena, die hier een besluit over moet nemen. “Het is een rustdag ter ere van God.”
De zondagsrust in de gemeente Altena staat al enige tijd ter discussie. De Albert Heijn in Sleeuwijk wil namelijk dolgraag open op de Dag des Heeren. Dat leidt tot weerstand in de gelovige gemeente, onder andere bij de 26 kerken.
'Zondagsrust is nog steeds aan bewoners geschonken'
Vertegenwoordigers van de 26 kerken in de gemeente Altena hebben daarom een brief geschreven aan de gemeenteraad, die na de gemeenteraadsverkiezingen een besluit moet nemen of de Albert Heijn wel of niet open mag op zondag.
“Wij spreken onze waardering uit dat de zondag als rustdag een speciale plaats in onze gemeente heeft”, schrijven de kerkvertegenwoordigers. “Als één van de weinige gemeenten in Nederland is dit nog steeds aan de bewoners van Altena geschonken.”
Tradities en gewoonten
Nu mogen winkels, door het winkeltijdenbesluit van de gemeente Altena, daar enkel van maandag tot en met zaterdag van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds geopend zijn. En dat betekent dat er op zondag niet gehamsterd kan worden in de gemeente Altena. Klanten moeten voor hun grote of kleine boodschap naar Heusden, Waalwijk, Raamsdonksveer of Gorinchem.
“Het is lastig, want we willen respectvol zijn naar bestaande tradities en gewoonten in het dorp”, zei een woordvoerder van de supermarkt eerder tegen Omroep Brabant. Tegelijkertijd merkt de winkel dat klanten juist in het weekend tijd hebben om hun boodschappen te doen. “Door ook op zondag open te zijn, kunnen we inspelen op die behoefte."
Rust, kerkbezoek en bezinning
De kerken vinden daarentegen dat de zondagsrust in ere moet worden gehouden. “In de christelijke traditie is deze dag bedoeld voor rust, kerkbezoek en bezinning en ontmoeting.”
Die ontmoeting, die zal alleen niet plaatsvinden met de kassière. “Openstelling van winkels op zondag gaat in tegen dit gebod”, stellen de kerken namelijk.
'Doldraaien in 24-uurs economie'
Daarnaast willen de kerken burgers en ondernemers beschermen tegen ‘het doldraaien in een 24-uurs economie’. Ze zijn bang dat mensen overbelast raken en een burn-out krijgen. “Wat is het daarom een zegen om iedere week één vaste dag van rust te hebben. Een dag waarop we tot bezinning kunnen komen en afstand mogen nemen van de waan van alledag", schrijven zij.
De kerkvertegenwoordigers hopen dat de winkeltijden na de gemeenteraadsverkiezingen blijven zoals ze nu zijn. “Met respect en betrokkenheid verzoeken wij u om Gods gebod in acht te nemen bij uw besluitvorming", roepen zij de gemeenteraad op.
Juridische stappen
De Albert Heijn in Sleeuwijk liet eerder aan Omroep Brabant weten juridische stappen te gaan ondernemen als de gemeente Altena niet bereid is haar winkeltijden aan te passen. “We hopen tot een oplossing te komen waarbij keuzevrijheid en respect voor traditie kunnen worden gecombineerd.”