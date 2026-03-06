Nieuwe bomen geplant voor illegaal gekapte bomen in Vught

Voor de zes bomen die in januari zonder vergunning werden gekapt in de Stationsstraat in Vught zijn deze week nieuwe bomen terug geplant. Daarmee is de compensatie voor die illegale kap officieel afgerond.

Direct na de ontdekking van de gekapte bomen spraken Alliantie Vught Verdiept en de gemeente af dat de bomen zo snel mogelijk weer terug geplant zouden worden, op precies dezelfde plek. De nieuwe lijken veel op de oude exemplaren, behalve één boom die iets kleiner is.

Volgens de organisatie is dit bewust gedaan: jongere bomen zijn vaak vitaler en beter bestand tegen ziekten en plagen, waardoor ze sterker en gezonder kunnen doorgroeien.

Wethouder Du Maine reageert tevreden: "Fijn dat de bomen uit januari nu weer geplant zijn en dat Alliantie Vught Verdiept ook zorgt voor de nazorg. Zo herstellen we de schade én geven we het groen een toekomst. Het is belangrijk dat onze dorpen hun karakteristieke bomen behouden."

Eerder ging het ook al mis

In februari gebeurde er iets soortgelijks: Waterschap Aa en Maas kapte honderden bomen langs het kanaal zonder vergunning. Die werkzaamheden zijn stilgelegd en er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

De teruggeplaatste bomen in de Stationsstraat zorgen dat het groen in Vught weer wordt hersteld. Alliantie Vught Verdiept laat weten dat de regels voor bomenkap strenger zijn gemaakt, zodat zo’n fout niet nog eens kan gebeuren.